Vuelve Atari: el rey de los videojuegos va ahora a por el internet de las cosas

Si no eres un 'gamer' experto quizá su nombre te suene a chino y no lo conozcas de nada. Pero en realidad es probable que si tienes entre 25 y 40 años, has perdido gran parte de tu tiempo (y quizá también tu dinero) gracias a ellos.

En la década de los '80 y los '90, la compañía Atari fue una de las reinas mundiales de los videojuegos. En toda su historia, Atari ha lanzado siete consolas (con un éxito algo escaso, eso es cierto), máquinas recreativas y juegos mundialmente famosos como 'Pong' y el omnipresente 'Pacman'. Además, a día de hoy se sigue encargando de la distribución de otros grandes éxitos de los videojuegos como 'Dragon Ball', 'Transformers' o 'Alone in the dark'.

Sin embargo, lo cierto es que hace tiempo que Atari perdió su definitivo gancho en la industria. Pero, por lo que parece, quiere recuperarlo muy pronto mediante la construcción de nuevo hardware.

Su particular vuelta llega tras su alianza con Sigfox, una compañía tecnológica dedicada al internet de las cosas con la que Atari acaba de llegar a un acuerdo comercial, según ha adelantado hace poco BusinessWire.

Hogar, seguridad, animales...

El acuerdo llega en pleno apogeo del internet de las cosas, con lo que ambas compañías juntarán sus fuerzas para llevar a cabo desarrollos que puedan ser demandados en las nuevas tendencias de consumo de aparatos con un alto nivel de conectividad en casi todos los sentidos.

Por lo que cuenta BusinessWire, los primeros pasos de la alianza Atari-Sigfox irán dirigidos al subsector más creciente dentro del internet de las cosas, como son los aparatos conectados dentro de una casa: la nevera, el despertador, el termostato... De hecho, el primer nicho de clientes que buscan Atari y Sigfox no es el de las compañías, sino el del usuario medio que quiere añadir un punto de digitalización y conectividad a su vida diaria.

Si el experimento sale bien, las dos compañías intentarán dar un paso adelante y llevar a cabo desarrollos más complejos: desde sistema de seguridad altamente vigilados para empresas hasta soluciones conectadas para personas mayores, niños o incluso mascotas.

La experiencia dice que, cuando una compañía que parece prácticamente acabada intenta llevar a cabo otro negocio, las posibilidades de éxito acaban siendo casi nulas. Veremos si Atari se trata de una honrosa excepción.