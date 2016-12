Webs donde encontrar imágenes gratuitas para presentaciones, documentos y diseños

Cuando elaboramos una presentación o un artículo solemos centrarnos en los contenidos que estamos elaborando. Sin embargo, además de poner el foco en ofrecer datos de calidad que capten la atención del lector, también hay que cuidar la presentación y, por tanto, el aspecto estético.

Acompañar los contenidos de unas buenas imágenes pone en valor nuestros contenidos y, además, permite guardar cierta consonancia entre la calidad del mensaje y la de la presentación.

Quizás, recurrir al buscador de imágenes de Google sea la solución más sencilla pero, si no somos cuidadosos con la calidad de las imágenes o las licencias de publicación, puede que estemos seleccionando fotos que no se pueden usar o que, por ejemplo, estén demasiado vistas.

En la Red podemos encontrar múltiples servicios y plataformas a los que podemos recurrir para localizar imágenes de calidad para usar en nuestros documentos, presentaciones o en nuestras páginas web y, además, que puedan ser usadas sin tener que pagar o comprar sus derechos.

A través del buscador avanzado de Flickr, el servicio para publicar imágenes de Yahoo!, podremos marcar dentro de los criterios de búsqueda la localización de imágenes que estén publicadas bajo licencia Creative Commons, es decir, imágenes que se pueden reutilizar aunque, eso sí, respetando la autoría (indicando, por tanto, la fuente de la imagen y el autor de la misma). Entre los miles de millones de imágenes que hay en Flickr, seguramente encontremos imágenes que encajen bien en nuestros contenidos y, además, en muchos casos son de buenos fotógrafos (lo cual hará que nuestros contenidos luzcan mucho mejor).

Otra fuente interesante de imágenes es Wikipedia, concretamente, en el repositorio de contenidos multimedia: Wikimedia Commons. En Wikimedia podremos encontrar las fotos que se usan en los contenidos de Wikipedia y, de esta forma, bucear entre la enorme colección de fotos que han ido aportando los usuarios. Dependiendo de la imagen, tendremos que citar la fuente de la misma (caso de imágenes que se hayan publicado bajo Creative Commons) o bien usarla libremente (imágenes que estén consideradas como “imágenes de dominio público”).

FreeImages es un sitio web que ofrece tanto imágenes gratuitas como de pago. Si bien es cierto que requiere registro y, a veces, podemos encontrar algunas imágenes demasiado utilizadas y vistas, es un buen recurso a tener en cuenta a la hora de buscar imágenes con las que ilustrar documentos, presentaciones o una página web puesto que las imágenes que se ofrecen están en alta resolución.

Pexels es otro sitio web a tener en favoritos y recurrir a él en caso de necesitar buenas imágenes de 'stock'. Este sitio web es interesante porque, además de ofrecer más de dos mil fotografías de muy buena calidad, están publicadas bajo licencia Creative Commons Zero (CC0), es decir, se pueden usar o modificar tanto para fines personales como comerciales sin tener que citar al autor de las mismas y, por supuesto, de manera gratuita.

StockSnap funciona de una manera similar a Pexels. En este servicio podremos encontrar un estupendo banco de imágenes (con fotos de muy buena calidad y un buen buscador para localizarlas) y, además, con la ventaja de que las fotos están publicadas bajo licencia Creative Commons Zero, así que no tendremos que citar al autor de las mismas y podremos usar las fotos libremente.

En Public Domain Photos podremos encontrar del orden de 5.000 imágenes que han sido recopiladas y que guardan en común ser contenidos de dominio público. Dicho de otra forma, todas las fotos publicadas en esta web como “contenidos de dominio público” se pueden utilizar y modificar sin ningún tipo de problema y tampoco es necesaria citar la autoría de las mismas ni se requiere ningún tipo de licencia o permiso para usarlas.

All the Free Stock es otro sitio web que debemos tener en favoritos porque es un potente agregador de contenidos y recursos gráficos que se han publicado bajo licencia Creative Commons Zero. Dicho de otra forma, All the Free Stock aúna distintas páginas web que ofrecen fotos, iconos o vídeos bajo licencia CC0 y nos permitirá recorrer cada uno de estos repositorios sin necesidad de salir de la misma web.

A las 'startups' y a los desarrolladores suelo recomendarles el servicio que ofrece PlaceIt. En él puedes encontrar tanto contenidos gratuitos como de pago, además de permitir a los usuarios emplazar dentro de una foto de archivo una captura de pantalla de una aplicación. Dicho de otra forma, en PlaceIt podremos encontrar fotos de calidad de ordenadores portátiles, smartphones o tablets (y gente usándolas) para que coloquemos en sus pantallas una captura de pantalla de nuestra web o nuestra app y, de esta forma, simular que ésta se está ejecutando en dichos dispositivos (ofreciendo así una imagen de muestra muy profesional).

Finalmente, en Unpslash podremos encontrar también una extensa colección de imágenes de alta calidad que se comparten bajo licencia Creative Commons Zero (y, por tanto, podremos reutilizar sin problemas). La particularidad de este sitio web es su frecuencia de actualización puesto que cada diez días se suben diez nuevas fotos a la colección para que ésta se vaya ampliando.