Análisis del Nokia Lumia 1520, el hermano guapo

Cuando analizamos el Lumia 1320 descubrimos un teléfono competente, elegante y por un precio bastante asequible, que hacía de Windows Phone una alternativa muy a tener en cuenta. Por lo tanto, el Lumia 1520, la versión de gama alta de este terminal, debería ser exactamente lo mismo pero con un precio más alto y un rendimiento mejor, ¿no? Pues no; es mucho más.

Si un móvil normalito corrige sus fallos, se convierte en un buen teléfono, pero cuando las mejoras llegan a un dispositivo que ya es muy bueno, el salto cualitativo es todavía mayor. El Lumia 1520 se salta un escalón y se va directamente a otra liga en la que compiten iPhone 5s, Galaxy S5, HTC One M8 o Nexus 5. Sí, es así de bueno. No ganará el Balón de Oro, pero estará en el 11 ideal.

¿Cuáles son estas mejoras? En primer lugar, está el rendimiento. En el Lumia 1320 no era malo en absoluto; era todo lo bueno que podía ser por 315 euros. Su hermano mayor, por el contrario, ya ha pegado el estirón y puede con todo. Es cierto que por 659 euros no esperamos menos, pero conviene dejarlo claro.

La pantalla es otro de los elementos al que le ha venido bien la inversión hecha por Nokia (y que, a su vez tendrá que pagar el usuario). No solo es inmensa (6 pulgadas, en este aspecto no hay diferencias con su compañero de gama), sino que también tiene una calidad espectacular. Además, se ha cuidado la visibilidad de la misma, y esto es una muy buena noticia. No sirve de nada tener la mejor pantalla del mercado si es imposible distinguir un mensaje de WhatsApp con luz solar directa. Especialmente ahora que ha llegado la primavera.

De todos modos, lo mejor del Lumia 1520 es, sin duda, la cámara. Ya hay varios terminales que superan la 6 pulgadas y, de hecho, parece que la tendencia en el mercado es aumentar aún más las pantallas. Probablemente estemos cerca del límite, que se quedará en torno a las 6,5 pulgadas, pero ya nadie se atrevería a colocar las 5 pulgadas en el terreno de los phablet.

¿Qué tiene que ver esto con la cámara? Sencillo: a día de hoy, el 1520 es uno de estos híbridos entre teléfono y tableta y la industria todavía no tiene muy claro qué hacer con ellos. Nokia, sí. El G Flex de LG, por ejemplo, tiene un cuerpo curvado y una cámara de 13 megapíxeles que da un resultado bueno, pero nada sorprendente. En general, ésta es la tónica: se trata de terminales caros, así que tienen que tener los últimos componentes y esto suele repercutir en la óptica, que se queda un paso por detrás.

Nokia siempre ha apostado por la fotografía en su gama Lumia, especialmente en los dispositivos de gama más alta y el 1520 lo es. Es decir, cuenta con una cámara acorde. Los 20 megapíxeles suenan muy bien, la tecnología PureView es el apellido perfecto y el rendimiento, la confirmación de que los finlandeses (que desde la semana pasada son estadounidenses) lo hicieron muy bien.

La cámara responde en cualquier situación y tiene un macro absolutamente espectacular. Además, a diferencia de muchos de sus rivales, la aplicación de fotografía de Nokia tiene un modo manual muy completo. Es uno de los pocos teléfonos que realmente puede sustituir a una cámara compacta.

Entonces, ¿es el teléfono perfecto? No, porque no lo hay. Lo que sí está claro es que puede competir con sus rivales de la gama alta. Eso sí, es un terminal con unas características muy concretas, tanto por su tamaño como por su sistema operativo, un Windows Phone que mejorará mucho cuando llegue su actualización este verano.