Apple te permitirá desbloquear tu iPhone con un selfie

Coges tu iPhone, su cámara te hace una foto y te reconoce. Eres tú y puedes pasar: iPhone desbloqueado. Algo así puede suceder en un futuro si Apple decide incorporar a sus dispositivos móviles el sistema que ha patentado recientemente, con el que un simple selfie basta para desbloquear el smartphone.

En realidad, el sistema de reconocimiento facial patentado por Apple no difiere mucho a otros que ya existían con anterioridad. La principal novedad es que la biometría no solo se aplica en el momento del desbloqueo, y el sistema no está pensado solo para iPhone o iPad.

Por una parte, la patente de Apple permite que la cámara lleve a cabo el reconocimiento facial mientras el usuario tiene el iPhone en la mano una vez desbloqueado. De esta forma, si en algún momento quien utiliza el dispositivo no es su propietario, el iPhone se bloquearía automáticamente.

Por otro lado, la propia patente plantea que su uso vaya más allá de los dispositivos móviles y que pueda ser empleado en coches inteligentes con el software de Apple incorporado (Apple Car), de forma que también serviría para salvaguardar de los robos los coches del futuro.