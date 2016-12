Apple no renovará el iPhone SE: la breve historia de un teléfono que nació muerto

Con el iPhone 7 ya a la venta y los primeros rumores sobre la mesa, parece que las previsiones de los analistas sobre la gama de smartphones de Apple poco a poco se van haciendo realidad (o al menos, van ganando más peso).

Según varios analistas, Apple habría decidido no lanzar una actualización del iPhone SE el próximo año 2017, discontinuando este breve y sinsentido modelo de iPhone que prácticamente ya nació muerto.

Apple se deshará del iPhone SE

Según varios analistas asiáticos, las voces que ponen fin a los Smartphone de 4 pulgadas de Apple están cogiendo fuerza. Todos ellos apuntan a que el iPhone SE sería la víctima de una muerte anunciada desde su lanzamiento, que tuvo como objetivo captar a los usuarios de smartphones clásicos con pantalla más pequeña y con prestaciones menos potentes que sus hermanos mayores de gama.

Estos mismos analistas sugieren que la principal razón para esto es potenciar aún más el iPhone 7 en los mercados donde compite. Con los márgenes cada vez más escasos debido al aumento de las prestaciones de los smartphones y la reducción de ventas en mercados tan importantes como China, Apple habría decido negociar con sus proveedores una bajada de los precios para mantener el margen. Los usuarios no veremos directamente esto (ya que el precio se mantendría) pero sí que habrá cambios en la gama de producto en los próximos lanzamientos.

¿De verdad era necesario un iPhone SE?

Pero la pregunta es más que evidente, ¿acaso era necesario lanzar un iPhone SE? El afán de Apple por no perder la gama media-baja se hizo patente con el archiconocido (y odiado a partes iguales) iPhone 5C. Este smartphone, que muchos conocerán como el “plastiquero”, no fue más que la fantasía psicodélica de colores por no perder cuota de mercado entre los usuarios de base de la compañía a costa de reducir potencia y calidad de materiales.

El iPhone 5C pasó sin pena ni gloria por la gama de productos de Apple y su heredero natural, el iPhone SE, va por el mismo camino. Aunque las ventas pueden soportar la decisión de mantenerlo, todos los expertos indican que no hay espacio en la gama de productos de Apple para un dispositivo con características de hardware inferiores (por mucho que Apple busque igualarlo a la altura de los iPhone 6s).

Habrá que esperar hasta el lanzamiento de nuevos productos en los primeros trimestres del 2018 para conocer finalmente los planes de Apple con respecto a los planes de la compañía con el iPhone SE.

Los dispositivos van haciéndose cada vez más grandes, con pantallas que rozan casi las 6 pulgadas, y los gustos cambian. Aunque aún exista una pequeña parte de los mismos siga prefiriendo las 4 pulgadas, los retos a los que se enfrenta Apple requieren concentración en lo que verdaderamente importa.