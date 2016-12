Apple no tiene bajo sus dominios los punto com de sus futuros iPhone 7 y iPhone 8

PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE REGISTRARLOS HACE OCHO AÑOS

La multinacional no controla los dominios punto com de sus futuras generaciones de móviles. iPhone7 .com y iPhone8 .com están en manos de un fotógrafo alemán y un usuario chino. Desde que Steve Jobs estuviera al frente de Apple y la marca registrara iPhone4 .com, todo es una especie de despropósito; ¿o es una estrategia?