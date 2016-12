Cargar la batería del móvil una sola vez a la semana es posible, según Microsoft

¿Te acuerdas de tu primer móvil, ese que cargabas una vez y la batería te duraba, como poco, 4 ó 5 días? Seguramente sea una de las poquísimas cosas que echemos de menos de los antiguos terminales, ahora que todos disfrutamos de smartphones que, con muchísima suerte, llegan a durarnos 24 horas.

No será la primera ni la última vez que los usuarios de smartphone nos preguntemos: con todo lo que han evolucionado los móviles, ¿cómo puede ser que no lo hayan hecho también las baterías? Y la respuesta es bastante sencilla: en realidad las baterías sí que han evolucionado (y mucho, además), lo que pasa es que no han conseguido hacerlo a la misma velocidad a la que evolucionaban los terminales y el uso que acabamos haciendo de ellos. Porque antes llamábamos y mensajeábamos, pero ahora mandamos emails, whatsappeamos de forma compulsiva, miramos Twitter, publicamos en Facebook, usamos los mapas, reproducimos vídeos... y todo en pantallas táctiles y mucho mayores.

Microsoft y la batería que dura una semana

Sin embargo, cargar la batería y olvidarte de ella durante varios días podría volver a ser una escena presente. Así, al menos, lo asegura Ranveer Chandra, un investigador de Microsoft que se ha propuesto que no volvamos a sufrir un ataque de ansiedad cuando veamos que nuestra batería está a un mísero e insufrible 7%.

Según Chandra, y contrariamente a lo que todos podríamos pensar, las baterías aún tienen mucha capacidad de desarrollo. Y no solo en la velocidad de carga (que esa es otra), sino, sobre todo, en su duración. Para este investigador, la clave está en diseccionar bien las partes de una batería, analizar los estados de uso del smartphone en cuestión y conseguir que ambos factores casen de manera conjunta.

La clave: dividir la batería en dos piezas

El intríngulis en el que trabaja Microsoft parece, a priori, sencillo. Chandra parte de una realidad palpable: todas las baterías del mercado están desarrolladas para soportar de manera adecuada un uso medio del smartphone. Sin embargo, tanto cuando el teléfono apenas tiene actividad (estando en reposo) como cuando tiene mucha (reproducción de vídeos, apertura de múltiples aplicaciones...), la batería acaba derrochando gran parte de la energía que suministra.

La solución, para Microsoft, pasaría por desarrollar una batería compuesta por dos piezas: una de ellas estaría diseñada para soportar altas tasas de actividad del móvil, mientras que la otra soportaría las bajas. De este modo, y en función de qué estemos haciendo con el móvil en cada momento, la energía de la batería será suministrada por una de las dos piezas que la componen. Así, según las investigaciones de Chandra, la vida útil de nuestra batería podría llegar a alcanzar la semana de duración.

Consejos para desarrolladores

Pero este no es el único as que Microsoft guarda bajo la manga. Otra de las intenciones del gigante tecnológico pasa por suministrar información a los desarrolladores de apps para que, en pleno proceso de desarrollo, puedan ir sabiendo cuánta batería consume la aplicación que están construyendo. De este modo, los desarrolladores podrán hacer modificaciones de manera más rápida y efectiva.

Todo sea por olvidarnos del maldito cargador. Al menos, por unos días.