Cómo resucitar un teléfono mojado

Que se moje un teléfono siempre es una faena, pero mucho más cuando estás de vacaciones y éste es tu ordenador personal, tu GPS y tu álbum veraniego.

Hombre, no siempre tiene por qué ser culpa tuya, puedes echarle la culpa a los niños de la casa o a que el teléfono que “casualmente” estaba en el borde la piscina ha decidido vibrar y suicidarse con agosticidad y alevosía. En cualquier caso, tirarte a bomba a la piscina con el teléfono en el bolsillo o echarle una jarra de agua encima puede ser una buena forma aguarte la fiesta.

Una vez que sucede lo inevitable tienes que actuar rápido y con calma. Vale, es como si se te mojara uno de esos billetes de 500 euros que nunca has visto, pero si no sigues los siguientes cinco pasos estrictamente puedes perder la oportunidad de salvar tu teléfono. Así que “take it easy, man”.

1.- ¿Es sumergible? ¿Has tomado precauciones?

Es un paso previo, pero fundamental. Muchos teléfonos de gama alta tienen protección al polvo y al agua, pero esto no quiere decir que puedas bucear alegremente en el mar con ellos, ni mucho menos.

Cada teléfono soporta el agua en distintos grados y siempre cuando se trate de agua dulce. Además tienen una certificación IP (Ingress Protección) que consta de dos números independientes: el primero va del 0 al 6 y se refiere a la protección contra polvo y objetos sólidos y el segundo va del 0 al 8 y se refiere a la protección contra agua, que es la que nos interesa.

Un Samsung Galaxy S5 tiene una certificación IP67, por ejemplo. En este enlace puedes consultar qué tipo de protección asegura cada numerito, así sabrás a qué atenerte cuando tu teléfono se moje.

También hay otras medidas de seguridad como carcasas que protegen al teléfono del agua o tener preparada de antemano un kit para revivir teléfonos por unos 25 euros. Se llama Reviveaphone y promete reparar el teléfono dañado hasta un mes después de haber sido sumergido.

2.- ¡Al rescate!

Lo primero es reaccionar rápido, que no parezca que te corre horchata por las venas. Si está encendido apágalo inmediatamente y si está apagado ni se te ocurra encenderlo para “ver si funciona”. Si está conectado al cargador son palabras mayores, así que toma todas las medidas de seguridad posibles para no electrocutarte.

Y no, no pienses en ir a la tienda o al servicio técnico directamente, “por si cuela”, sin decirles que se ha mojado. Los teléfonos tienen sensores de humedad internos que podrían dejarte en muy mal lugar.

3.- Extrae todo lo que puedas

Si tienes un teléfono 'unibody' como un iPhone lo llevamos crudo para extraer partes internas, así que confórmate con sacar la tarjeta SIM, asegurarte la agenda y seguir con los siguientes pasos. En teléfonos que se pueden abrir deberás extraer la batería y la tarjeta microSD.

Para un primer secado del teléfono no se os ocurra utilizar un secador de pelo. Nunca lo hagáis, insensatos, ya que podríais extender los agentes corrosivos por el interior del terminal.

Utiliza un paño o un papel absorbente para secarlo bien. Si tienes a mano un aspirador te puede ayudar en la extracción del líquido.

Ojo, ni se te ocurra encenderlo todavía.

4.- Unas horitas en la UCI

Ahora viene la parte que todos conocéis: meter el teléfono de 24 a 48 horas en un recipiente grande lleno de arroz (sí, arroz crudo), dependiendo del agua que haya recibido el dispositivo.

5.- La reanimación

“Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios”. Ahora es el momento de la verdad. Arma todas las partes del teléfono y prueba a encenderlo. Si no funciona o hace cosas raras vuélvelo a introducir en arroz. Y encomiéndate a los dioses para que resucite, seas o no creyente.