Cómo salir en Nochevieja sin que tu batería muera en el intento

Lo único que le pedimos a los fabricantes de teléfonos inteligentes para este 2015 es una batería que no haya que cargar cada noche (y eso por no hablar de las que necesitan aún más cargas, por supuesto) ¿Las pantallas? Bien, gracias ¿Las cámaras? Espectaculares ¿Procesadores? Lo mismo te ponen una persona en la Luna que un pájaro en la casa de un cerdo. Pero la batería hace que todo lo demás no importe.

Normalmente no es tan grave. Al fin y al cabo, siempre que estemos cerca de un enchufe sabremos que podremos tuitear o leer los comentarios que hacen en Facebook nuestros amigos sin el más mínimo respeto por las normas ortográficas y gramaticales. Pero en Nochevieja hay dos cosas que se suelen dejar en casa: la dignidad y los cargadores.

Es decir, que abrir nuestra lista de Spotify favorita para el largo camino de vuelta a casa con el estómago bien lleno de churros puede parecer un sueño. Si sigues estos consejos, será uno de los que se convierten en realidad.

Lo primero son los preparativos. Lógicamente, si el teléfono está cargando durante la cena, tendrás más posibilidades de aguantar, pero ahí a lo que tienes que estar es a los langostinos. No pasa nada si se te olvida, pero sí es importante que cambies el brillo de la pantalla lo antes posible. Es lo que tiene Nochevieja: casi siempre es de noche. La pantalla es uno de los elementos que más batería consume y ajustar el brillo al mínimo (sin pasarse; lo importante es ver) es una forma de aumentar su duración.

Si en Nochebuena recibiste un reloj inteligente también te puede ayudar a ahorrar batería ¿Cómo? Si lo utilizas como reloj. Consulta la hora en la muñeca, no en el teléfono. Ahora bien, antes de despedirte de tu abuela y salir de casa, acuérdate de desactivar el Bluetooth del teléfono. Salvo que seas Tony Stark y tengas la armadura conectada al móvil, no te va a hacer falta.

Con el WiFi deberías hacer lo mismo. Aunque no estés conectado a una red, tu smartphone la buscará y esto consume muchos más recursos de los que imaginas. Con el 3G/4G debería bastar, pero convendría que trasteases con los ajustes para cambiar la frecuencia con que las aplicaciones se sincronizan. De acuerdo, recibirás alguna felicitación por Facebook, Twitter o Instagram, pero no hace falta que tu teléfono compruebe si te ha llegado correo cada dos minutos. Por otro lado, si no vas a estar pendiente de los mensajes que recibas, desactiva la vibración. No consume mucho, pero no deja de ser un pequeño motor que tiene que hacer funcionar la batería.

Por supuesto, todo esto solo tiene sentido si estás en un sitio con cobertura, pero puede que estés en uno de esos garitos con paredes hechas de una aleación de plomo, titanio e inhibidores de frecuencias que te dejan incomunicado. Si es así, activa el modo avión y olvida el WhatsApp; total, no vas a poder hablar con nadie. De no hacerlo, el teléfono tratará de buscar red constantemente. Si tienes un poco de mono, puedes aprovechar las salidas a fumar de tus amigos para ver los mensajes.

Si sigues todos estos consejos tu móvil llegará fresco como una rosa a la primera mañana del año. Cómo llegues tú depende de otros factores, pero ahí no vamos a entrar.