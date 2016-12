Cómo será Nexus 6, el próximo móvil de Google

Lo primero es lo primero, esa imagen de cabecera es un render que fuentes muy cercanas a Google consultadas por Android Police han confirmado como clavado a la versión final. Como podéis ver, tiene una pantalla inmensa y muy poco marco, así como dos altavoces, uno en la parte superior y otro en la inferior.

En otras palabras, parece una versión más grandota del recién lanzado Moto X1, móvil que también cuenta en cierto modo con la marca Google.





Sí, he dicho más grandota que la del Moto X1, que es un móvil con una pantalla de 5,2 pulgadas, pues el Nexus 6, según todos los rumores y filtraciones, tendrá una pantalla de -agarraos, críticos del iPhone 6 Plus- ¡5,9 pulgadas! Sí, el 6 no solo se debe a su versión sino también al tamaño de su pantalla, que supuestamente tendrá resolución de Super HD, 2K o, si nos ponemos técnicos, de 2560 x 1440 píxeles, con una concentración de 496ppp. Hablando en cristiano: que se pasa por el forro la monstruosidad del iPhone 6 Plus y se confirmaría como el primer ‘phablet’ de Google.

Los únicos datos que importarán a mucha gente es que, sí, será un móvil muy grande, algo mayor que el Galaxy Note 3 (de 5,7 pulgadas) y que tendrá una cámara bastante más potente que su antecesor, dando el salto a los 13 megapíxeles, con estabilización óptica y un flash en forma de anillo –clavado al que tiene el ya mencionado Moto X1-. Y ya el último dato: la batería será mayor a 3.200 miliamperios, lo que significa que será una de las más grandes (que no duraderas) del mercado.

Obviamente, el teléfono contará con Android L de lanzamiento. De hecho, será el primer terminal con la nueva versión del sistema operativo de Google, que además de un importante rediseño estético contará con una mayor integración de servicios y apostará todavía más por los controles por voz. El mismo día que se anuncie el Nexus 6 (o como termine llamándose) será el día que se den los últimos datos sobre Android L y se anuncie su 'lanzamiento'.

No sabemos si Google planea lanzar a su vez nuevas tablets, aunque se ha rumoreado la existencia de nuevas tablets Nexus 9; o incluso un teléfono algo más pequeño, algo que todas las filtraciones aseguran improbable pues teniendo el Nexus 5 tendría más sentido bajar su precio una pizca para llegar al público que no quiere un teléfono del tamaño de un bocata en su bolsillo.

Aún no hay fecha fija para la conferencia de octubre de Google, que llegará sí o sí este mes, pero parece que el terreno está más que preparado para el Nexus 6 y Android L. Maldita sea, si hasta se han filtrado fotos de una persona usando el cacharro en público, ¿cómo no va a estar ya a la vuelta de la esquina?