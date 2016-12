Los diez trucos más útiles y desconocidos para el iPhone (según Apple)

La compañía de la manzana tiene una cuenta de Twitter en la que va desgranando con sencillos tutoriales las funciones menos conocidas de iOS. Aunque estés a la última y siempre seas el primero en descargarte cada actualización, a lo mejor se te han escapado alguno de los siguientes consejos o trucos de utilización.

1.- No hace falta un escáner para firmar un documento. Abre un documento en pdf, elige 'Marcar y responder' (el icono con forma de maletín gris) y ahí puedes estampar tu firma o cualquier garabato que te plazca.

2- Nuevas vistas para FaceTime. Muchos piensan que las llamadas con la app de Apple sólo usan la cámara frontal, pero también puedes mostrar lo que estás viendo en cada momento tocando en el icono de la cámara durante la conversación.

Did you know that FaceTime offers different views? Flip the camera to show off your perspective in real-time. pic.twitter.com/ZwioK677Of — Apple Support (@AppleSupport) 20 de abril de 2016

3.- Grabar vídeo con Quick Actions. Esto sólo te sirve si tienes un iPhone 6S, pero te permite mayor rapidez al elegir desde el icono de la cámara la función que quieres hacer con ella de antemano.

One of our favorite camera tips: Quick Actions let you stay in the moment and capture the perfect video. #iPhone6shttps://t.co/CMd5AnhVSw — Apple Support (@AppleSupport) 1 de mayo de 2016

4.- Guardar una ubicación importante. ¿Has visto una Pokeparada? En el buscador de la app de Mapas te aparecen las direcciones recientes. Elige una y guárdala.

Digital breadcrumbs for your favorite adventures, big and small. pic.twitter.com/Ln1XNrK4EY — Apple Support (@AppleSupport) 2 de junio de 2016

5.- Blinda tus notas ante los cotillas. En 'Ajustes / Notas / Contraseña' puedes establecer una contraseña o el uso del lector de huellas para hacer de tus notas algo más privado y fuera del alcance de los curiosos.

Keep your personal notes private in iOS 9.3 with password protection.https://t.co/pJlNQhuFBL — Apple Support (@AppleSupport) 8 de abril de 2016

6.- Crea una lista de tareas pendientes. La app de notas ha evolucionado mucho. Al hacer una nueva nota elige el primer icono que te sale en una barra horizontal para crear una en la que puedas tachar los asuntos pendientes según los vayas completando.

The Notes app has some awesome hidden tricks. A favorite of ours: how to turn lists into checklists. #AppleSupport pic.twitter.com/6fdzsRT1i4 — Apple Support (@AppleSupport) 3 de marzo de 2016

7.- Vigila qué app te chupa la batería. Si tocas en 'Ajustes / Batería' el icono pequeño del reloj, tendrás unas estadísticas completas (tiempo y porcentajes) del uso de la batería.

No surprises: Check app battery usage for a fresh look at how you’re using power. pic.twitter.com/trI5RBsot6 — Apple Support (@AppleSupport) 24 de junio de 2016

8.- Controla la cámara como un profesional. No te quedes en lo primero que te aparece. Prueba el modo HDR para conseguir tonos intermedios entre la zona más luminosa y la más oscura de la imagen que estás tomando. Mantén pulsado el dedo en la imagen para bloquear la exposición y el foco, para después deslizar el dedo para arriba o abajo para obtener el brillo deseado.

Want to take your iPhone photo skills to the next level? Try these tips for awesome still photos! 📷 pic.twitter.com/zW67GaDVVY — Apple Support (@AppleSupport) 4 de mayo de 2016

9.- Enseña a Siri a pronunciar los nombres. Hay un montón de trucos del asistente de voz, pero uno muy útil es que puedes corregirle para que pronuncie bien tu nombre o el de tus amigos.

Siri’s always learning. Except for when we tried to teach Siri to juggle. That one’s on us, though. pic.twitter.com/k8UOKmhNrE — Apple Support (@AppleSupport) 17 de mayo de 2016

10.- Un CTRL+Z para tu teléfono. Agitar el teléfono para deshacer una acción es algo que no muchos conocen.