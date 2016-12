Este fallo en algunos iPhone 6 impide a sus dueños usar la pantalla táctil

Los dos modelos de iPhone presentados en 2014 trajeron consigo un engrandecimiento de las pantallas. Sin embargo, a mayor tamaño, mayores problemas, a tenor del demoledor informe publicado por iFixit.

Esta web de referencia en reparaciones ha acusado a los de Cupertino de no hacer frente a los fallos que están sufriendo muchos usuarios debido a un “error de diseño”. Una incidencia que ha provocado que sus pantallas comiencen a parpadear y a dejar de responder al tacto de los dedos.

De momento no se trata de un problema masivo, aunque hay bastantes hilos de discusión abiertos por usuarios en los foros oficiales en los que se quejan que la llamada “enfermedad táctil” está afectando a sus terminales. Apple, por su parte, ha hecho 'mutis' por el foro.

Esto es algo que preocupa sobremanera a muchos de los que se gastaron un dineral en estos modelos y que ven como están fuera de los dos años de garantía.

El origen del fallo y las precauciones a tomar

Varias webs especializadas afirman que el problema viene por las roturas producidas por la soldadura utilizada para conectar dos chips fundamentales de la placa base, que sirven para interpretar correctamente los gestos táctiles que se realizan al interactuar con la pantalla.

En un principio la pantalla deja de responder de forma momentánea, pero con el tiempo la separación de los chips se va agravando hasta que los intervalos de tiempo sin ninguna respuesta táctil se hacen cada vez más frecuentes.

En iFixit afirman que la solución definitiva al grave fallo pasa por cambiar toda la placa base del dispositivo. Y su diagnóstico dice que el problema viene porque Apple sustituyó una placa protectora de metal en esa zona del terminal por una de plástico.

Al apretar el teléfono, al sentarse con él en el bolsillo o por cualquier otro motivo o accidente, los chips pueden comenzar a desprenderse. Esto, que es el origen del fallo, puede ser también la solución momentánea, ya que presionando la zona superior se puede ver restablecida la función táctil del terminal.

No obstante, a la larga, esta práctica acabará agravando el problema.

El defecto sólo afecta a los dos modelos de smartphones mencionados y, repetimos, no es generalizado. No tienes por qué alarmarse si tienes un iPhone 6 o 6 Plus, pero es recomendable que uses una funda protectora rígida y que intentes no ejercer ninguna presión sobre ellos, por ejemplo llevándolo en el bolsillo trasero y sentándote accidentalmente encima.