Estos son los móviles más vendidos en España en 2017 (y no son los que crees)

Nos flipa la gama media y cada vez tardamos más en cambiar de teléfono, esas son las principales conclusiones de un estudio de la consultora Kantar Worldpanel, que recoge que el 35% de los usuarios tienen sus teléfonos desde hace más de dos años, lo que supone un aumento del 30,1% respecto al año anterior.

1.- Samsung Galaxy J5 2017 (Junio 2017)

El precio contenido junto a unas especificaciones más que decentes, el valor de la marca y la comercialización a través de operadoras son la clave para que la compañía surcoreana cope el primer puesto

2.- Samsung Galaxy J3 2017 (Junio 2017)

Este modelo es inferior en prestaciones al anterior, pero a pesar de haber estado en el mercado solamente medio año ha alcanzado directamente el segundo puesto.

3.- Huawei P8 Lite 2017 (Febrero 2017)

En la gama media es en la que más oportunidades y competidores se agolpan y Huawei se desenvuelve bien en ella y cuidó la revisión de uno de sus superventas. Hubo un tiempo en que los Moto G no tenían casi rival, pero viendo la lista parece que ya no es así.

4.- Samsung Galaxy J7 (Abril 2016)

Los que quieren conseguir un terminal atractivo a buen precio y no les importa estar a la moda suelen tirar de clásicos rebajados, por eso Samsung vuelve a aparecer en la lista.

5.- iPhone 7 (Septiembre 2016)

Es el primer y último terminal de Apple que aparece (el modelo Plus no lo hace) y es que el alto precio y la ralentización en la aparición de mejoras en los nuevos modelos puede provocar que los usuarios cambien más tarde de modelo.

6.- Samsung Galaxy S7 (Marzo 2016)

Que no aparecieran los nuevos iPhone estaba justificado por precio y escaso tiempo en el mercado, pero es raro que no se haya colado el Galaxy S8, dejando el protagonismo al modelo anterior. Tampoco hay huella de los Galaxy Note, después de la pájara por los modelos incendiarios, aunque probablemente es porque dejarse casi mil euros en un teléfono no está a mano de cualquiera.

Tabla de ventas de móviles | Agencias

7.- Huawei P9 Lite (Mayo 2016)

La china es la segunda compañía más vendedora en nuestro país, por eso no sorprende que cuele un terminal que empezó a comercializarse con la versión 6.0 de Android (actualizó a la 7.0, pero se quedó ahí). Todo un 'best seller' que resiste impertérrito el paso del tiempo y la obsolescencia programada.

8.- Xiaomi Redmi Note 4 (Enero 2017)

Es la primera vez que un teléfono de esta marca se cuela en la lista, pero demuestra la importancia que está adquiriendo la importación de móviles chinos. Desde noviembre la marca tiene tienda online y física en España.

9.- bq Aquaris U (Septiembre 2016)

La compañía española ha tenido un ligero bajón conforme avanzaba el año, por el empuje de los fabricantes chinos en la gama media, ofreciendo prestaciones muy buenas por precios ajustados.

10.- Samsung Galaxy A5 2017 (Febrero 2017)

¿No sorprende que el fabricante más vendido en nuestro país abra y cierre la lista, verdad? Una lista en la que echamos de menos a LG, que no ha tenido un año muy acertado. Aunque tampoco aparecen Sony o HTC. El que no se consuela es porque no quiere...