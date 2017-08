Filtran imágenes definitivas del nuevo Samsung Galaxy Note 8

La primera imagen que ha sido filtrada por Evan Blass confirma que el Galaxy Note 8 no tendrá biseles, al igual que se espera del iPhone 8. Tampoco tendría botones en la pantalla, dando total protagonismo a esta.

Samsung Galaxy Note8 (in Midnight Black) pic.twitter.com/QZii9xFarQ

Otra de las imágenes filtrada por Evan Blass muestra las versiones negra y en color oro, tanto por la parte trasera, delantera como de canto. Además, también aparecería el nuevo lápiz óptico que estaría incluido dentro del Samsung Galaxy Note 8

When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B