El Galaxy S5 se apunta al reto del cubo de agua (para dejar mal a la competencia)

A estas alturas, no hace falta explicar mucho sobre el Ice Bucket Challenge. De hecho, ese viral que ha corrido como la pólvora en la última semana de famoso en famoso hasta alcanzar incluso a los mandamases del mundo de la tecnología parecía próximo a su fin. Hasta que Samsung ha decidido llevar este reto solidario a otra dimensión: la de los móviles mojándose por la esclerosis lateral amiotrófica (conocida como ELA).

En un vídeo de 15 segundos, el Galaxy S5 se moja con agua helada y reta al iPhone 5S, al HTC One M8 y al Nokia Lumia 930 a que hagan lo mismo.

Además de tratarse de una original continuación de este viral solidario que ha arrasado en internet estos días, el vídeo de Samsung es una arriesgada campaña de marketing, y es que el Galaxy S5 es resistente al agua, mientras que los smartphones a los que reta no.

Aunque con una peligrosa relación entre solidaridad y marketing, en Samsung o son los únicos que han llevado el Ice Bucket Challenge a un terreno virtual en el que los que se mojan por la visibilidad del ELA no son personas famosas. De hecho, unos días antes de que Samsung mojara su Galaxy S5, Android mojó en un GIF publicado en su cuenta de Twitter al famoso androide verde. ¿Qué será lo próximo que se moje?

We're happy to support such a worthy cause. Your turn now! #ALSIceBucketChallenge http://t.co/OdrjsMLPck