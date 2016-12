El sistema operativo de Google para dispositivos móviles sigue siendo un glotón. Si en las dos versiones anteriores comió Kit Kat y Lollipop (“piruleta”, en español), Google acaba de presentar Android Marshmallow.

Así, al androide verde de Google ahora le toca comer nubes. Sin embargo, aún queda tiempo para conocer más detalles del sistema operativo ya que, por ahora, Google solo ha desvelado qué nombre se escondía tras el misterioso Android M que anunció hace meses.

Será a finales de otoño cuando Marshmallow llegue finalmente a los usuarios. Mientras tanto, los desarrolladores ya tienen acceso a una versión previa del sistema operativo para ir adaptando las aplicaciones.

Lo que sí se sabe es que esta versión de Android incluirá novedades como Google Doze, para mejorar el rendimiento de las baterías de nuestros ‘smartphones’ o Now On Tap, la evolución de Google Now, tal y como anunció la compañía en su conferencia para desarrolladores.