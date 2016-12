Google también publica una guía para que dejes iOS y te pases a Android

Hace solo unas semanas Apple le hacía un hueco en su web a una guía muy especial: nada sobre el funcionamiento de sus dispositivos, sino una que explica cómo pasar de Android a iOS sin morir en el intento. En la eterna guerra entre la compañía de la manzana mordida y Google, ha entrado ahora en juego la ayuda a los usuarios para pasar de una plataforma a otra.

Así, ahora le ha tocado a Google hacer pública una guía para que los que tengan dispositivos de Apple no tengan dudas sobre cómo cambiarse de bando sin perder contactos, fotografías y demás documentos almacenados durante un tiempo en brazos de Apple.

Google ha resumido el salto del sistema operativo de Apple al suyo en cuatro secciones: fotos y música, contactos, correo electrónico y apps. La guía para aterrizar en Android es bastante más escueta que la creada por los de la manzana mordida y se resume de una forma muy sencilla: utiliza los servicios de la 'gran G' y todo será más fácil.

Para no perder tus fotos y tu música, Google te recomienda la copia de seguridad que puedes crear con Google+, su red social; para las apps te dice que busques en Google Play y para lo demás, la recomendación es que uses Gmail. Todo bastante resumido para que a los usuarios de Apple no les dé miedo pasarse al sistema operativo del robot verde.

Por cierto, aquí ya pudiste leer en su momento lo mismo que proponen ahora estos dos grandes titanes de la tecnología. ¿Quieres pasarte a Apple? Aquí puedes ver cómo hacerlo ¿Te has cansado de tu manzana? Además de la guía oficial publicada por Google, esto también te puede servir de ayuda. Somos unos visionarios.