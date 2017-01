No habrá iPhone 8: se llamará iPhone X

Si eres un tecnoadicto que está esperando con locura la nueva keynote de Apple en la que anuncien los nuevos modelos de iPhone, y en tu colección de cacharritos con la manzana mordida quieres tener el iPhone 8, va a ser que te vas a quedar con las ganas.

Y no, no es porque los de Cupertino no vayan a sacar un nuevo iPhone en 2017, como ya viene siendo habitual desde hace 10 años sino que, según ha informado Timothy Arcuri, analista de Cowen & Company, les ha llegado un informe desde fuentes de Apple donde se ha podido saber que el nuevo iPhone no llevaría el número 8 como 'apellido'.

En su lugar, Apple habría elegido conmemorar el décimo aniversario del lanzamiento del primer iPhone para llamar a su nuevo modelo iPhone X. Este cambio de nombre, además, coincidiría con una serie importante de novedades que convertirían al terminal en uno disruptivo dentro de la gama alta.

Por ejemplo, el iPhone X no llevaría el botón de inicio, el único en la parte frontal del que han hecho gala los iPhone desde que llegaron al mercado, algo que se rumorea desde hace tiempo. En su lugar, Apple estaría trabajando con un doble sistema de desbloqueo del iPhone: a través de reconocimiento facial y a través del iris de los ojos.

Otra de las novedades con las que vendría este iPhone X sería el de la carga inalámbrica, algo que sus principales rivales, como Samsung, ya llevan haciendo desde hace varios modelos y que, sin embargo, en Apple aún no han acabado de ver el filón de vender también plataformas de recarga inalámbrica.