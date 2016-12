Haz limpieza en tu Android y déjalo como nuevo

Los teléfonos o tabletas son como los ordenadores: de vez en cuando necesitan cierto mantenimiento rutinario para que no pierdan velocidad. Vamos, que no tienes excusa para no seguir leyendo porque es algo que tienes que hacer sí o sí.

Pero hay dos casos flagrantes en los que esta operación se vuelve más necesaria: que seas un Diógenes de las apps y de acumular archivos en la memoria de tu teléfono o que te compraras un teléfono de gama media baja y te hayas pasado de rosca instalando cosas para las que no estaba preparado. O, simplemente, quizá se te haya quedado viejuno y no te da la gana comprarte otro.

Las herramientas que nos da Google

La forma nativa que nos da Android de eliminar toda la caché de un plumazo está algo escondida y solamente es posible desde la versión 4.2. Es decir, desde hace tres versiones de Android... y esto no tendría importancia si no fuera porque estamos en el año que va a salir la versión 5.0. Pero aún hay fabricantes que no se enteran o no quieren enterarse de qué va el asunto y siguen eligiendo versiones de hace dos años para sus teléfonos. Tenía que decirlo.

La opción de la que hablaba está en “Ajustes / Almacenamiento”. Pulsando sobre “Datos almacenados en caché” puedes cargarte todos los archivos temporales de las apps de una sola vez (yo hay veces que tengo más de 1 GB en esto).

La otra opción, para los que tengan Android 4.1 o más antiguos, es eliminar la caché de las apps una a una, lo cual es más engorroso aunque en “Ajustes / Aplicaciones” se puedan organizar las apps por tamaño. ¿No hay una forma más fácil? Pues a ello vamos ahora...

Arañando espacio extra en el teléfono

Vamos al grano: lo que necesitas es Clean Master, la solución ideal para optimizar el rendimiento de tu teléfono y eliminar toda esa basura que se acumula con los meses. Hay cientos de aplicaciones similares, entre ellas están 1 Click Cleaner, App Caché Cleaner o History Eraser. Pero si hasta los editores de Google Play han elegido a Clean Master entre su selección de apps recomendadas lo mejor será que les hagamos caso.

Tiene una herramienta que libera memoria RAM que no está en uso, una herramienta útil para teléfonos poco potentes. Yo la he usado poco porque no la necesito, pero parece mejor que los poco recomendables 'task killers' que se pusieron de moda hace unos años (son programas que “matan” los procesos y pueden desestabilizar el dispositivo).

Lo bueno del “optimizador de memoria” es que puedes ver qué apps están funcionando en primer o segundo plano y cuánta memoria RAM utiliza. Si el teléfono va lento y no es una app imprescindible quizá tengas que pensar en prescindir de ella.

Pero lo mejor de la app es la “limpieza de basura”: con un único click te ventilas la caché de todas las apps y si te colocas el 'widget' flotante muy apañado que te ofrece la app lo harás más rápido aún. Ojo: no se te borran los datos ni los inicios de sesión con la limpieza básica, solamente los archivos temporales. Si quieres borrar tus “huellas personales” del teléfono también la app también te ofrece la posibilidad.

Tanto si tu teléfono o tablet tiene ranura para SD como si no Clean Master te eliminará archivos inútiles fácilmente. Porque ¿sabías que aunque quites algunas aplicaciones pueden dejar carpetas que siguen ocupando espacio en tu androide?

Si quieres ir más allá tienes que entrar en la limpieza avanzada. Pero cuidado con lo que borras, porque allí te encontrarás imágenes y vídeos de WhatsApp, Line o Instagram o las listas de Spotify o Google Music. Aquí te puedes quitar de en medio 5 GB de archivos acumulados, pero lo bueno es que lo verás todo muy bien detallado en la app, por lo que no borrarás nada a la ligera.