Historia de Google Nexus: vive deprisa y muere joven

En enero de 2010 Google y HTC pusieron a la venta el primer Nexus, que tenía el original nombre Nexus One. Aunque estaba fabricado por otra compañía, desde el principio quedó claro que se trataba del teléfono de Google. El buscador sabía que Android era un gran sistema operativo y quería demostrar de qué era capaz.

Desde entonces han llegado otros cuatro móviles, aparte de varias tabletas. El último de ellos, Nexus 5, es simple y llanamente uno de los mejores teléfonos del mercado. Y, posiblemente, el último Nexus.

Al parecer, Google ha decidido que ya está bien de vender móviles a precio de coste (o menos). Dentro de poco, quien quiera la experiencia pura de Android (otra de las ventajas de estos terminales) tendrá que conformarse con Android Silver; es decir, los mejores móviles de los mejores fabricantes, pero sin capas de software adicionales. O, lo que es lo mismo, lo que hasta ahora se conocía como edición Google Play.

Lo curioso es que varios de los fabricantes que formarán parte de este programa han sido los encargados de crear los diferentes modelos de Nexus. Al Nexus One le siguió el Nexus S, fabricado por Samsung (de ahí que después del 'one' no venga el 'two'). Todavía estábamos en los tiempos de procesadores de un solo núcleo y los 512 MB de RAM, pero ya se notaba que Google no quería cacharros baratos. Además, fue el primer Android en incorporar una tecnología NFC que cada vez parece más lejos de ir a ser relevante.

El tercer móvil fue el Galaxy Nexus, también de Samsung, que continuó la tendencia de no dar uniformidad a las nomenclaturas y que llegó a Europa en noviembre de 2011. Se trataba de un magnífico terminal, aunque lo mejor estaba por llegar.

LG cogió el testigo en 2012 y se sacó de la manga dos dispositivos soberbios: Nexus 4 y Nexus 5 (ya en 2013). En principio, serán los últimos Nexus, por lo que la línea siempre podrá presumir de haberse retirado en lo más alto. Para los usuarios probablemente no será consuelo suficiente, aunque también es cierto que cada vez llegan alternativas más interesantes desde China que optan al galardón de la mejo relación calidad-precio.

Además, esto puede tener un segundo lado positivo: la obsolescencia. Los primeros Nexus, por muy buenos que fuesen, dejaron de ser compatibles con las últimas versiones de Android apenas dos años después de llegar al mercado. Es cierto que la plataforma y el mercado evolucionaron muy rápido y era complicado hacer que el sistema operativo corriese de forma fluida en unos dispositivos con componentes anticuados. Sin embargo, Apple sí ha cuidado este detalle y es posible instalar iOS 7 en el iPhone 4. Funciona mal, pero funciona.

De todos modos, es posible que la gama Nexus no desaparezca por completo gracias a las tabletas, que podrían seguir su camino. Actualmente hay dos modelos: Nexus 7 y Nexus 10 (aquí el número lo que indica no es el fabricante ni la edición, sino las pulgadas de la pantalla). La primera es obra de Asus, mientras que Samsung se encarga de producir la segunda. Y, como ocurre con los smartphones, su mejor baza es su relación calidad-precio, especialmente en el caso de Nexus 7.

Es cierto, el miembro más conocida el grupo, pero eso no significa que no vayan a ser capaces de seguir con carreras brillantes, aunque sea en solitario, como ocurrió con Dave Grohl tras la muerte de Kurt Cobain. O podrían colgar las guitarras y dejarlo ahí, en lo más alto, como Led Zeppelin. Claro que también pueden continuar y hacer el ridículo, como Guns n' Roses. En unos meses lo sabremos.