El iPhone 7 se vende desde hoy en España, pero el iPhone 7 Plus está agotado

El día deseado por muchos ha llegado. Hoy sale a la venta lo último del buque insignia de Apple. Si no pasa nada, en unas horas los primeros privilegiados estarán probando su iPhone 7 o su iPhone 7 Plus y, sin embargo, no todos los que lo deseen podrán salir contentos de la Apple Store.

Los de la manzana mordida ya han confirmado que el stock del hermano mayor de esta nueva familia de iPhone se ha vendido por completo. Así, de nada servirá hacer cola para entrar de los primeros en una tienda de la compañía de Cupertino: ya no quedan iPhone 7 Plus. Además, se estima que los que ansíen tenerlo y se conformen con pedirlo hoy, no dispondrán de él hasta el próximo mes de noviembre.

Algo similar ha sucedido con el hermano pequeño: el iPhone 7, disponible en cuatro colores distintos al igual que el 7 Plus, no estará al completo en las tiendas, y es que el color negro brillante también está agotado de partida.

Si bien Apple siempre suele poner pocos dispositivos a la venta los primeros días para arrasar y agotarlos en poco tiempo, esta vez la jugada parece ser aún más radical.

Así, todo apunta a que en la Apple Store de la Puerta del Sol de Madrid no habrá mucho nuevo que comprar hoy: el iPhone 7 Plus no estará y del 7 no estarán disponibles todos los colores. A pesar de ello, las colas a las puertas del céntrico establecimiento madrileño se han repetido, algo que otras empresas han aprovechado para ganar adeptos.

Detallazo de @starbucks_es regalando café, galletas y magdalenas a los de la cola del Apple Store pic.twitter.com/geRUWddKaz — Marcos Esperón (@marcosesperon) 16 de septiembre de 2016

Por si fuera poco, otra jugada de marketing de Apple nos dejará con un sabor agridulce tras el lanzamiento oficial de sus nuevos iPhone: la compañía ya anunció oficialmente que esta vez no publicará los datos sobre las ventas de los nuevos smartphone, algo que siempre había hecho. Ni móvil nuevo en el bolsillo, ni información sobre los que se han vendido.

La otra opción, la compra vía su página web también nos avisa de que la entrega de los nuevos terminales se harán esperar. No en vano, ayer mismo quien quisiera compra online cualquiera de los dos terminales constataba que hasta noviembre no habría fecha de entrega.