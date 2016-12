Lenovo Yoga Book: la tablet que hace copia de tus notas de papel

Las tablets cada vez comen más terreno a los portátiles en el mundo de la productividad, a pesar de los esfuerzos de Microsoft para que cuajen sus distintos modelos de Surface y los de Apple por hacer más potentes y profesionales sus iPads. Pero aún les falta ese hervor que no convence a los más clásicos e indecisos.

Así, la venta de tablets ha caído bastante y el mercado está virando hacia modelos más convertibles. Aunque ninguno sobresale del resto, hay mucha saturación de modelos iguales y se necesitan novedades. El nuevo Yoga Book, presentado pomposamente en el IFA de Berlín con eslóganes como “reescribiendo las tabletas”, trae algunas bastante interesante al respecto.

Esta especie de libro plegable seguramente se llama Yoga por su versatilidad de posturas. El dispositivo cerrado no supera un centímetro de grosor, aunque lo que más llama la atención es su pantalla secundaria. Donde suele haber un teclado físico hay una pantalla capacitiva en la que se puede escribir con un 'stylus' de tinta Wacom. Pero lo más novedoso es para los amantes de tomar notas en papel, que pueden colocar una hoja encima y la tableta se encargará de procesar tu escritura para que no pierdas los papeles.

Esta segunda pantalla se puede utilizar para crear gráficos y también para lo más esperable, que es como teclado auxiliar pulsando un botón. Al escribir hay una sensación de zumbido al pulsar cada tecla, pero a no ser que estés acostumbrado o te entrenes un poco no conseguirás la velocidad que se tiene con los teclados accesorios que se venden para las Galaxy Tab de Samsung, los iPads o el que viene con las tablets de Microsoft.

El fabricante quiere venderlo como una “superficie para la creación”, ya que al contar con dos pantallas de 10,1 pulgadas -la principal cuenta con resolución Full HD de 1920 x 1200 píxeles- se duplica el espacio disponible, pudiendo hacer un boceto en una pantalla mientras lo ves en la otra. O mientras usas en ella otras apps.

Las posibilidades de la segunda pantalla

Lo bueno de poder poner un papel cualquiera y dibujar o escribir encima mientras lo ves en la pantalla es que no se obstruye la visión y que no hace falta usar uno especial, mientras el que estés utilizando no tenga más de un centímetro de grosor, que es el máximo a lo que llega el sensor de la segunda pantalla.

Luego están los complementos, entre ellos especialmente un lápiz especial que no necesita ser recargado para utilizarlo directamente en la pantalla. El usuario tiene que presionar un botón cada vez que quiera que su creación con el 'stylus' de Lenovo se convierta en una nota.

El resto de especificaciones no deslucen: 4 GB de RAM, conector USB-C, entrada micro HDMI, 15 horas de autonomía y 64 GB de almacenamiento ampliables mediante microSD. Además, se puede elegir el sistema operativo: Android 6.0, por 500 euros o Windows por 100 euros más.

Ante este híbrido entre bloc de notas y tableta podemos poner algunas pegas. En primer lugar, el hándicap de tener un teclado más lento que uno físico. Luego está el riesgo de convertirse en un dispositivo para un público muy pequeño: estudiantes, bloggers creativos y uso empresarial. Y, finalmente, el reto de animar un mercado estancado y con unas perspectivas de crecimiento más bien estáticas. Al menos lo intentan.