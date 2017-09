Llega iOS 11: once características del nuevo sistema operativo de Apple

Apple no da puntada sin hilo y, año tras año, tras las presentaciones pertinentes de nuevos iPhone, llega la actualización del sistema operativo que les acompañará y que dejará obsoletos algunos modelos anteriores. Es la obsolescencia programada a través del software, y en Apple son unos genios en eso.

Más allá de estrategias empresariales, lo que nos trae el nuevo iOS 11 se podría resumir en los siguientes puntos:

1. Centro de control: Apple introduce una característica ya presente en las versiones de Android, como la de modificar a tu antojo las funciones del centro de control. De este modo podrás poner la linterna, la alarma, el modo nocturno o el acceso rápido a la cámara de fotos donde más te guste.

2. Modo conducir: ahora tu iPhone sabrá cuándo estás conduciendo y te impedirá utilizarlo mientras tanto. Parece magia, pero no lo es. Es una medida de seguridad muy de agradecer. Cuando tu terminal esté bloqueado por este motivo, la persona que te escriba o que te llame recibirá un mensaje para informarle de que estás al volante.

3. Live Photos: Apple sigue investigando el terreno de las fotografías animadas, y en este caso da una vuelta de tuerca para hacerlas aún más animadas. Añade las opciones de 'bucle', 'rebote' y 'larga exposición'.

4. Más filtros: también relacionado con la fotografía, iOS 11 permite a los usuarios utilizar más filtros fotográficos inspirados en la fotografía clásica. Y una buena noticia: aunque la calidad de las fotos es la misma, ahora pesarán mucho menos.

5. Nueva App Store: la tienda de aplicaciones de Apple ha sufrido un profundo rediseño para facilitarte la compra de música, vídeos y aplicaciones.

6. Mejoras en Siri: el asistente de voz de Apple también viene evolucionado en esta nueva versión, con más expresividad y una voz más natural.

7. Apple Music: la aplicación de música de Apple ahora incluye un componente social, de tal manera que puedas ver lo que están escuchando tus otros amigos que también estén utilizando Apple Music.

8. App 'Archivos': esta nueva aplicación para los iPad era un deseo de muchos usuarios de la popular tablet: ahora por fin podrán tener todos los archivos en una misma carpeta a modo de app.

9. Multitarea mejorada: también en el ámbito de los iPad, la multitarea añade 'Slide Over' y 'Split View' para abrir una segunda app directamente desde el Dock y que las dos sigan activas.

10. Escanear y firmar: una nueva función para los iPad que, con su cámara de fotos, pueden escanear un documento, recortarlo y eliminar los reflejos para que lo puedas firmar con el Apple Pencil.

11. Dispositivos compatibles: esta es la lista completa de los dispositivos que podrán hacer uso de iOS 11

iPhone: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s.

iPad: iPad Pro 12,9″, 2.ª generación, iPad Pro 12,9″, 1.ª generación, iPad Pro 10,5″, iPad Pro 9,7″, iPad Air 2, iPad Air, iPad, 5.ª generación, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2.

iPod: iPod touch, 6.ª generación.