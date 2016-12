Lumia 435: una de comida rápida

El Lumia 435 difícilmente estará en alguna lista de mejores teléfonos a final de año. Tampoco pasará a la historia. No obstante, puede ser uno de los terminales más importantes para la compañía si lo hace bien. Y es que lo tiene todo para ser el primer smartphone de aquellos irreductibles —galos o no— que por cabezonería, juventud, economía o desconocimiento todavía no se han pasado al sector.

“Sin riesgos”. Así define Microsoft el Lumia 435 en la página del producto. No está muy claro de qué riesgos habla ni cómo va a luchar contra ellos este terminal, pero tampoco se trata de un eslogan vacío, pues hay un riesgo que apenas se siente: el de equivocarse. Sí, puede no gustar, pero no es lo mismo salir decepcionado del McDonald's que del Bulli. Y por 69 euros (antes de impuestos, así que rondará los 80 cuando llegue al mercado), es lo más parecido a la comida rápida. Hace lo que tiene que hacer.

Aquí la tripa se llena con la posibilidad de usar WhatsApp y hacer fotos (o hasta videollamadas, que tiene cámara frontal) en una hamburguesa con un procesador de doble núcleo, 1 GB de RAM y todos los condimentos que caben en una pantalla de 4 pulgadas. Esto último no es McBaladí, porque lo común en este segmento del mercado es que por este precio los terminales se queden en 3,5 pulgadas. Con Microsoft las patatas y la bebida son grandes sin necesidad de pagar un euro más.

Como suele ocurrir con los Lumia, el diseño es vistoso. Entran por los ojos. Además, en esta ocasión la hamburguesa es exactamente igual que la de la fotografía. Si acaso, un poco mas gorda y pesada de lo que puede parecer, pero por lo demás no hay sorpresas a la hora de abrirla para echarle el ketchup... O para insertar una microSD con la que ampliar sus escasos —relativamente, que la competencia muchas veces se queda en 4— 8 GB de almacenamiento.

¿Y cómo es posible que algo tan simple pueda llegar a ser importante? Por el mismo motivo que hay cadenas de comida rápida por todo el mundo: lo barato vende. Este Lumia puede ser el teléfono con el que tu padre o tu abuela llegue a WhatsApp, que no es poco. A los de Redmond, claro, les interesa más que los nuevos usuarios lleguen por debajo (es decir, los más jóvenes a los que sus padres compran el primer móvil), porque si logran que permanezcan fieles a la marca, Windows Phone cimentará su tercera posición en el mercado e incluso comenzará el asalto a la segunda cuando lleguen los primeros gama alta con Windows 10.

Por otro lado, los 69 euros del Lumia 435 pueden convertirlo en el teléfono Erasmus: el dispositivo que compras cuando vas a estar fuera de casa y por el motivo que sea no quieres o no puedes llevar tu móvil. Es lo suficientemente asequible como para que perderlo no sea, valga la redundancia, una pérdida. Y eso por no hablar de las repercusiones que podría tener su llegada a países emergentes. Recordemos que hace dos años se hablaba de Firefox OS como la alternativa económica con unos precios muy similares. Microsoft, por el momento, se conforma con que vuelvas a por más comida.