BQ y Movistar lanzan un móvil Cyanogen, la versión alternativa de Android sin Google

Ese nuevo partner es, sorpresa sorpresa, Cyanogen, una popular y versátil ROM personalizada que funciona sobre Android, pero sin las aplicaciones y servicios de Google: Gmail, Google Maps, Google Calendar, Chrome, etc.

¿Y con quién del mundo del hardware se ha unido Movistar para acompañar a este software? Con BQ, con quien ya inició colaboraciones para desarrollar el Aquaris M5, y que ahora ha creado una versión adaptada de su terminal más reciente y que mejor luce sobre el papel, el BQ Aquaris X5, que dicho sea de paso es lo mejor que nunca ha creado, a un precio bastante contenido, y con cuerpo metálico y bien diseñado.

Así que este terminal tendrá su versión con Cyanogen 12.1. ¿Qué aporta esta versión? Algunas funciones como…

- LiveDisplay, que regula los ajustes de pantalla según las condiciones lumínicas y el momento del día.

- Un navegador alternativo que, sobre el papel, ofrece una navegación “más rápida y segura”.

- Truecaller, un identificador de llamadas que puede bloquear las que no deseemos.

- AudioFX, que proporciona sonido en 24 bits.

- Boxer, la plataforma de correo electrónico que une el mail con la gestión del calendario.

Parte del carácter de BQ se entiende si recordamos las palabras de Rodrigo del Prado, quien aseguró en su momento que su empresa no se casa con nadie y aboga porque el usuario tenga el mayor número de opciones posibles. Palabras no, acciones, dijo alguien, y BQ ya tiene smartphones con Android, Android One (alianza con Google), Ubuntu y ahora Cyanogen.

Cyanogen va a tener bastante que decir en un futuro próximo, pero de momento ya tiene en Movistar al primer operador europeo que lanza un terminal con su sistema. Cyanogen ha recibido dinero de elefantes como Microsoft y Telefónica, tan distintas pero tan parecidas en cuanto a intención de que Google deje de gozar de una cuota que en España llega al 90% del mercado móvil.

Por el lado de Microsoft, interesada en que difunda sus productos de software, que ahora le suponen jugosos ingresos mensuales en forma de cuota por Office 365, por ejemplo. Por el lado de Telefónica, una cesión parcial del control de lo que ocurre por sus redes. Lo que perdieron hace ya casi diez años, desde que comenzaron a llegar -y arrasar con todo- Android e iOS.

El BQ Aquaris X5 con Cyanogen sale al mercado español hoy, 11 de noviembre, por 209 euros con IVA incluido. Viendo sus especificaciones y diseño, nada mal, aunque habrá que lograr que cale un mensaje complicado en un país como España: un Android sin Google.