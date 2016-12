Ningún secreto está a salvo: así (dicen) que será el iPad que presentan hoy

Ya ha pasado un mes desde que Apple anunciara oficialmente sus iPhone 6, iPhone 6 Plus y Apple Watch, pero la verdad es que parece que llevan una eternidad entre nosotros. La clave está en el ‘oficialmente’, porque una cosa es que Apple lo muestre en sus famosas keynotes y otra muy diferente es que, para entonces, ya sepamos casi todo con respecto a sus terminales. Ya no hay sorpresas.

La culpa de esto la tienen los chinos. No estoy cayendo en el racismo, es sencillamente así: los productos de Apple, así como de la mayoría de empresas del mundo, se fabrican en China, bajo unas condiciones deplorables en su mayoría y con agujeros de seguridad evidentes que permiten, por ejemplo, que hayamos visto un montón de diseños, carcaras y hasta terminales casi finales del iPhone 6. Y no solo pasa con el iPhone ¿El iPad que va a anunciar hoy Apple? Ya se ha visto: tendrá un lector de huellas dactilares y será tan fino como un iPhone. Aquí una foto.

Google también anda igual. Su Galaxy Nexus 6 está bastante detallado a lo largo y ancho de la web y se conocen bastante bien sus características, de ahí que ya os hayamos hablado un poquito de él.

Pero dejemos de repasar casos, porque no acabaríamos nunca ¿Quién tiene -además de los chinos- la culpa de todo esto? Pues lamento decir que la tienes tú, querido usuario consumidor compulsivo de información. La necesidad de estar al día y el temor por no comprar un terminal cuando en seis meses van a lanzar otro mejor por el mismo precio nos puede y por ello estamos constantemente intentando saber qué va a pasar y cuándo.

Y claro, si nosotros buscamos cosas, hay personas dispuestas a ofrecernos respuestas, aunque eso implique desvelar los secretos de las compañías buscando a personas implicadas de algún modo (oscuro, quizá, por añadir misterio a la ecuación) en la cadena de producción.

Por mucho que las grandes compañías tecnológicas quieran funcionar de acuerdo a su catálogo, en la era de internet donde la intimidad de todo el mundo está en peligro, la de las compañías no es más sagrada. Conseguir una carcasa del próximo móvil de Samsung significa recibir un montón de visitas en tu página web, y eso se traduce en publicidad, que se traduce en dinero. Al fin y al cabo, todo se reduce a eso: dinero llama a dinero.

Así que el misterio está oficialmente muerto, por más que pongan a la Gestapo a trabajar para evitarlo. Rara es la ocasión en la que una compañía consigue sorprender con algo. Es verdad que el Apple Watch fue un poco sorpresa, pero todos sabíamos que iban anunciarlo, aunque no lo hubiéramos visto.

¿Es esto perjudicial para las compañías? Difícilmente, las expectativas que se generan durante mucho tiempo suelen traducirse en más ventas. Y qué puñetas, si alguien consigue aguantar un secreto, como que el próximo Windows no será Windows 9 sino Windows 10, pues oye, nos encanta. Quizá en el fondo todo esto sirva para que los secretos que no se desvelan sean más impactantes. Quizá el misterio no está tan muerto, después de todo.