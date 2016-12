Nokia N1 y los otros 'parecidos razonables' del sector tecnológico

Poco después de que Nokia desvelase su tableta el sector mostró una mezcla de expectación y escepticismo. N1 parece demasiado buena para ser cierta: pantalla de 7,9 pulgadas y resolución 2.048 x 1.536 píxeles, procesador Intel Atom de 64 bits a 2,3 GHz, 2 GB de RAM, cámara trasera capaz de grabar vídeo en 1.080 y todo ello en un diseño espectacular... que ya habíamos visto antes.

No es que las comparaciones no tardasen en llegar, es que en muchos casos se hicieron antes de que se conociesen todos los detalles de N1. Pero es lo que pasa cuando eres prácticamente el gemelo tecnológico de uno de los productos más famosos de toda la industria. Es como ir de visita a un pueblo y ser clavado al cura: la gente se hace preguntas.

En cualquier caso, aún faltan unos meses para que el dispositivo llegue al mercado... si es que lo hace. Apple ya le dejó claro a Samsung -y, de paso, al resto de fabricantes- que no le gusta que le copien. Es como ese alumno que no tiene ningún reparo a la hora de llamar al profesor si ve que alguien trata de aprovecharse en un examen. Y ojo, porque aquí el profesor puede poner multas millonarias.

La buena noticia para Nokia es que los de Cupertino parecen algo más calmados en este sentido. Sí, tienen sus más y sus menos con Samsung, pero es que esa relación está rota desde hace tiempo. Desde que los coreanos presentaron el Galaxy S, en concreto. Aunque ahora la compañía tiene una posición dominante en el mercado y varias gamas de productos con personalidad y líneas muy marcadas (el propio Galaxy S, la gama Note o el nuevo Alpha), hace unos años sus productos eran demasiado parecidos a los de la firma entonces dirigida por Steve Jobs.

En los últimos años quienes han recogido el testigo han sido los fabricantes chinos. El caso más evidente es el de Xiaomi, que recuerda a los productos de Apple desde el nombre. Por ejemplo, el MiPad. El teléfono Mi4 tampoco se queda atrás, aunque se ha quedado 'obsoleto', ya que su inspiración eran los modelos anteriores del iPhone. Lo curioso es que Xiaomi no es una empresa cualquiera, sino un gigante para el que trabaja el mismísimo antiguo vicepresidente de Android.

Otros han tenido algo más de disimulo y se han apuntado a la Thermomix de la copia. Huawei, con su MediaPad X1, es una de ellas. Un poco de iPhone, un mucho de HTC One M8 y unos toques finales de Galaxy S (4 o 5, la receta es abierta). Se agita todo y se sirve fresquito y mirando a otro lado, a ver si cuela.

Pero atención, que hasta la mismísima Apple puede ser acusada de esto y no tenemos que remontarnos a los tiempos en que sus manzanas eran multicolores. Uno de los últimos dispositivos en llegar al mercado ha sido el iPhone 6 (también su versión Plus) que rompía con el diseño anterior y apostaba por uno nuevo de acabados redondeados... muy similar al del HTC One. Lo lógico sería no dudar de un equipo liderado por Jonathan Ive, pero si le concedemos ese beneficio a la firma, tal vez habría que concedérselo también a todas aquellas empresas que, supuestamente, se han inspirado en el trabajo del bueno de Jony.