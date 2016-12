El nuevo iPhone también pega tirones en el pelo: Apple se enfrenta ahora al 'hairgate'

Nuevo terremoto a la vista en el universo Apple. Después de unos días más que complicados para la compañía de Cupertino a raíz del 'bendgate', el escándalo motivado por el descubrimiento de que el iPhone 6 Plus puede doblarse con cierta facilidad, los de la manzana mordida se enfrentan ahora a una nueva polémica: el 'hairgate'.

Varios usuarios han protestado en la Red, asegurando que sus nuevos iPhone les arrancaban pelos de la cabeza al hablar por teléfono. "Mi iPhone 6 plus sigue tirando de mi pelo cuando estoy haciendo una llamada. Al principio pensé que era cabello pegado al protector de pantalla. Pero en una inspección más cercana, vi que en la unión entre el cristal y el aluminio el pelo se queda atascado. Y al intentar liberarlo, duele", asegura uno de ellos en el portal 9to5Mac.

Además, también hay usuarios que afirman que ese mismo hueco entre el aluminio del borde del smartphone y el cristal pega tirones en los pelos de la barba, lo cual ha provocado que este nuevo problema para Apple sea conocido, además de como 'hairgate', 'beardgate' ("beard" es "barba" en inglés).

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han llenado de parodias acerca del 'harigate', sobre el que Apple no se ha pronunciado por ahora.

#yesweepen_apple Apple apparently extends is brand to razors. #hairgate pic.twitter.com/Cx9yRgYmBv

iPhone 6 - Our best phone, and our best shave, guaranteed. #beardgate pic.twitter.com/zjEcTL8GEK