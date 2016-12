Ocho características escondidas de iOS8

iOS 8 es todavía un gran desconocido pese a que su lanzamiento es inminente. En apenas unos meses, en otoño, Apple lanzará su nueva actualización para iPhone, iPod Touch y iPad que, más que una revolución, es un refinamiento de los principios de iOS 7, que no han caído tan en gracia como la compañía de Cupertino esperaba.

¿Que incluye iOS 8? Pues muchas cosas, pero este post no va de las grandes novedades evidentes, sino de aquellas cosas que a más de uno se le pueden escapar. Con la versión para desarrolladores en la mano, vamos a ver qué detalles son los que más modificarán la experiencia final con el nuevo sistema operativo

Uso de batería por aplicaciones

Esta es una característica que lleva ya un tiempo implementada en Android pero que por primera vez llega a iOS: se trata de una simple lista en el menú de ajustes que permite saber por dónde se fuga esa batería que cada vez te dura menos. La culpa normalmente la tendrá la pantalla, que es lo que más gasta en un móvil, pero quizá te sorprenda ver que Facebook o Dropbox consumen mucho en segundo plano.

Fotografía en time-lapse

La cámara de iOS se ha actualizado con bastantes mejoras, como poder cambiar la exposición y el contraste por separado, pero esta opción no es tan conocida. Todos sabemos lo que es un time-lapse: un vídeo construido a partir de imágenes lanzadas muy rápido. Pues ahara el iPhone también puede hacer eso. Ah, y los iPad también podrán hacer fotos panorámicas.

Llamadas por Wi-Fi

Esta es una característica bien maja que, sin embargo, no se sabe si llegará a España. La opción estará ahí: en zonas con poca cobertura, el iPhone puede llamar haciendo uso de una conexión a Internet. El futuro, qué cosas nos depara(ba)...

Mandar la localización de tu teléfono antes de que la batería se agote

Mi característica oculta favorita ¿Qué pasa si alguien te roba el teléfono y se le acaba la batería? Las posibilidades de encontrarlo son más bajas, pero por suerte esta opción permite a Apple registrar la última ubicación del mismo antes de que tal cosa pasara. Con un poco de suerte y ayuda de la Policía lo mismo se pueden recuperar más teléfonos robados.

Escanear tarjetas de crédito

Una curiosidad que pueda ahorrar mucho tiempo a los vagos (como yo) que compran mucho por internet con la tarjeta de crédito (como yo): en lugar de marcar por enésima vez esos números de la tarjeta de débito que nunca se aprenden (como me pasa a mí), con una foto el teléfono identificará todo de golpe ahorrando unos cruciales segundos en los que, yo que sé, lo mismo pasa algo.

Pantalla dividida en el iPad

Una curiosidad que han copiado directamente de Windows 8. Con un gesto de dos dedos, los usuarios de iPad podrán usar dos apps a la vez sin tener que cerrar una de ellas, dividiendo el espacio de la pantalla de manera automática y pudiendo redimensionarlas un par de veces. Una característica muy cómoda para copiar y pegar textos, por ejemplo.

Ocultar imágenes de los álbumes

Esto es una cuestión de privacidad clave: a veces, prestar el teléfono a un amigo para que vea una foto puede salir muy caro. A mí no me gustan que vean mis fotos disfrazado de Pikachu, por ejemplo, por eso me gusta que iOS 8 habilite la opción de ocultar determinadas fotografías de los álbumes y de las apps del móvil.

Identificar canciones con Siri

Esto más que una ‘feature’ es una manera de ahorrarse una aplicación extra en el teléfono y de fastidiar a las buenas gentes de Shazam: ahora Siri, si le pones una canción, la identificará automáticamente y pondrá enlaces para comprarla o escucharle en el móvil si ya la tienes. Como Google Now

¿La voracidad de Apple para acabar con la competencia no tiene límites? Ni falta que hace.