One Plus 5 apuesta por una potente cámara doble para competir con el iPhone 7 y el Galaxy S8

OnePlus no es una marca al uso, no tiene un sistema de distribución ni de acuerdos con operadoras como sí lo tienen casi todos los demás, y durante buena parte de este tiempo ha sido famosa por su peculiar sistema de invitaciones para poder optar a comprarles un smartphone. Además, apenas ha salido del nicho tecnológico, del sector geek, por decirlo de alguna forma. Un sector al que ha logrado convencer con su fórmula, y no es tarea fácil.

El misterio es si la forma de crear el 5 va a conseguir mantener la fórmula, o puede llegar a romperla para algunos adeptos, ya que la inspiración en el iPhone 7 Plus para el diseño físico es demasiado fuerte.

Doble cámara del One Plus 5 | One Plus

Las especificaciones sí mantienen la esencia OnePlus, con valores al alza: pantalla de 5.5 pulgadas, resolución QHD (1440 x 2560 píxeles), 8 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno, cámaras de 23 y 16 megapíxeles, y un el mejor procesador de Snapdragon, el 835. Para darle vida, una batería de 4.000 mAh y Android 7.1 como sistema operativo.

Potente cámara

No obstante, lo más interesante del terminal es el esfuerzo por crear una cámara realmente buena. Ya no “aceptable“, sino verdaderamente potente y capaz de rivalizar con los terminales de gama alta del mercado.

El iPhone 7 Plus, el Galaxy S8, el Google Pixel y quizás el Huawei P10 Plus son los mejores ejemplos actuales. El OnePlus 5 nació para colarse en ese club, cosa que hasta ahora, como ellos mismos reconocieron a través de su fundador Carl Pei, no han podido hacer.

Este esfuerzo no ha salido gratis: el OnePlus 5 es el teléfono más caro que nunca ha hecho la compañía: roza los 500 dólares. La buena noticia es que cualquiera diría que cuesta algo más. El precio se empieza a notar en su cámara, que se sube al carro de las cámaras dobles del que forman parte Apple, Huawei, Honor o LG.

One Plus 5 se asemeja en diseño al iPhone 7 Plus | One Plus

La utilidad que se le ha querido dar esta vez está relacionada con el zoom y la posibilidad de hacer fotos de mayor angular sin tener que hacer zoom digital, que empeora la calidad de la imagen, ni realizar recortes, que suponen lo mismo.

Al estilo modo Retrato del iPhone 7

Y como plus, lograr el deseado efecto emborronado en el fondo de nuestras fotos de personas u objetos en primer plano, al estilo del modo Retrato del iPhone 7 Plus. Pronto podremos probarlo para contaros sus resultados de primera mano.

Una curiosidad: que la cámara haya sido movida del centro (donde siempre se han ubicado en los OnePlus) hacia la esquina superior izquierda no es tanto por copiar al iPhone 7 Plus (eso ya se ha conseguido con el resto del diseño), sino, tal y como reconoce Simon Liu, encargado de Imagen de OnePlus para The Verge, por cuestiones de arquitectura del teléfono: “el sistema de doble cámara es más grueso, y la protuberancia que provocaba en el teléfono era excesiva, así que tuvimos que buscarle un nuevo lugar que no fuera el centro, y fue la esquina superior izquierda“.

OnePlus, que cumple con el 5 su tercer año de aventura, quiere salir de la adolescencia, esa etapa en la que nos preguntamos cuál es nuestra identidad, a qué aspiramos, qué queremos ser de mayores. En su caso, tienen clara la apuesta: subir un par de peldaños, luchar contra quien les considera un rival menor y convertirse en una piedra en el zapato para los grandes. Incluso si hablamos de cámaras.