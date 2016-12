BQ presenta Aquaris E5 con 4G, ¿el Podemos de la tecnología?

La gama Aquaris E de bq tendrá dos dispositivos más en las próximas semanas: una nueva versión del Aquaris E5 con 4G -y, por primera vez, un procesador Snapdragon 410 de Qualcomm con cuatro núcleos a 1,2 GHz- y su primera tableta, Aquaris E10. Se podrán adquirir a partir del 28 de noviembre y en diciembre, respectivamente, desde 219,90 y 259,90 euros.

Los dos terminales siguen las líneas que ya se habían visto en anteriores productos Aquaris E (el teléfono, de hecho, es una versión mejorada del Aquaris E5 HD) y completan un catálogo que ya comienza a tener mucho más que ofrecer que nacionalidad.

Además, la compañía presentó varias iniciativas que pretenden educar en tecnología y formar a los jóvenes. Ya disponen de varios programas destinados a ello (en los últimos meses se han apuntado más de 220 profesores y se han realizado 15 jornadas de robótica), pero ahora han ido un paso más allá con bitbloq, una plataforma para aprender a programar que no es que sea similar a Snatch (una herramienta similar en videojuegos), sino que directamente es una copia, según reconoció Alberto Valero, responsable del proyecto, sin ningún tapujo.

Y es que esta es la tercera novedad -cuarta, si contamos los productos por separado- de bq: su identidad. La empresa ha llegado prácticamente de la nada, es combativa, ilusionante y tiene ganas de cambiar las cosas. Son el Podemos del sector y quieren tener el mismo efecto que la formación política en unos rivales más tradicionales. Pero cuidado, porque también se pueden enfrentar a los mismos problemas que el partido de Pablo Iglesias.

“Somos ingenieros, no financieros”, presume Alberto Méndez, CEO de bq. No dijo que sus rivales fuesen casta, pero no le hizo falta, ya estaba Álex de la Iglesia para ello. El primer anuncio de la compañía ha sido dirigido por el vasco y olvida el producto para recordar la marca y transmitir el mensaje: la casta nos odia. Y, de paso, un poco de patriotismo con ese “jodidos españoles”. Yo soy español, español, español. Ensamblado en China, pero como si fuese de Palencia. Olé.

El problema es que esto no deja de ser populismo. Nosotros somos ingenieros; el resto trajes con bolsillos. ¿Quiénes son el resto? No está claro. Especialmente si tenemos en cuenta que Tim Cook, Sergey Brin, Larry Page y Satya Nadella, por citar algunos, no son precisamente ornitólogos. Tal vez no hacía tanta falta incidir en esto cuando lo que es evidente es que bq recorta mucho más los beneficios que obtiene por cada terminal. Son de los nuestros, aunque también sean casta.

De todos modos, tampoco es justo ser muy duro. Lo cierto es que es vital que se quiten esa etiqueta de producto barato y en gran medida desconocido para el gran público (aunque han vendido medio millón de dispositivos desde el lanzamiento de sus nuevos terminales a principios de verano). El universo bq tiene mucho que decir, pero hay poca gente escuchando.

Así pues, ya tienen el programa -centrado en la educación- y los teléfonos. Ahora se tienen que dar a conocer y para eso lo más fácil es hacer ruido y pocas cosas son más escandalosas que enfrentarte a un gigante, aunque sea con eslóganes rimbombantes. Y, si de paso consigues que la sociedad se una a tu lucha, mejor. Jodidos españoles.