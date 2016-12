No todo es Android o iPhone: Móviles y sistemas operativos para outsiders

Quienes creen a pies juntillas en la economía capitalista sostienen eso de que el mercado se autorregula: cuando algo gusta, vende y triunfa; cuando algo no gusta, no vende y desaparece. Así de sencillo. En realidad la vida no es tan simple, y el mercado tecnológico mucho menos, porque juegan muchísimos factores más.

Pero la verdad es que en los últimos años un buen número de buenas ideas, y otras que no eran tan buenas, se han ido al garete con más pena que gloria. Desde Symbian hasta WebOS, y con nuevos candidatos en puertas de unirse a la lista de decesos, como BlackBerry o Windows Mobile, aunque estos últimos parecen haber sabido reaccionar a última hora.

Todo eso acaba mostrando una proyección más bien poco plural del mercado: o iOS, o Android, poco más, en los próximos años. Eso no es verdad del todo -aún quedan muchas BlackBerry en el mercado y Windows Phone se ha puesto las pilas-, pero no es tan descabellado contemplar un mapa así en pocos años.

Pero tú eres un antisistema. Quieres llevar otra cosa en tu bolsillo. Por eso sigues toda la actualidad sobre el incipiente Firefox OS, el esperadísimo Ubuntu Phone o los dos hijos de MeeGo, Tizen y Sailfish. Conoces sus primeras propuestas, como el ZTE con Firefox de Movistar, el Ubuntu Edge, el Jolla o esperas ansioso a ver cuándo demonios lanzan el primer terminal con Tizen.

Pero no sólo ahí se quedan las propuestas para outsiders. En estos días se habla mucho de Gresso, una firma que ofrece móviles de alta gama no ya por su maquinaria, sino por los componentes con los que trabaja: titanio, cristal mineral, acero, piel de cocodrilo y otras excentricidades para una gama de tres móviles que van entre los 1.500 y los 2.500 dólares de precio ¿Te acuerdas de Vertu? Pues algo así, porque la crisis no es para todos.

Volviendo al mundo de la gente normal hay otras opciones sorprendentes e innovadoras, aunque parcialmente basadas en Android. Es el caso de Oppo N1, que incorpora una cámara rotatoria (en lugar de las dos normales) y una superficie táctil cubriendo toda la parte trasera, lo que permite interactuar con el móvil sin tener que tocar la pantalla. Tiene un pantallón Full HD, con un enorme tamaño (5,9 pulgadas), una batería que casi dobla a las baterías convencionales… y la rom de Cyanogenmod en su interior.

Otra opción menos sofisticada es la de los terminales Blu, que trabajan directamente con Android y ofrecen muy buenas especificaciones, propias de gama alta. Su última apuesta, el recién presentado Blu Life Pure, tiene un diseño muy similar al del iPhone, solo que con un alma de Google y algunas mejoras (cámara y conectividad, básicamente).