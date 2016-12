Todo lo que esperamos del nuevo iPhone 7

Llega septiembre, y con él los libros de texto, el material escolar, las lluvias, la depresión post-vacacional y los nuevos iPhone. Eso sí, para este año no se espera una gran revolución, que llegaría en 2017 o en 2018, cuando Apple logre cambiar la tecnología del panel y algunos cambios mayores en el diseño del terminal.

Pero gracias a algunas filtraciones y, sobre todo, a lo que dice Gurman, el hombre que lleva años filtrando al detalle cada presentación de Apple, podemos anticiparnos a lo que presentará Apple dentro de unos días. Estas son las novedades más destacadas:

Adiós, jack. La conexión de 3.5 mm para auriculares será desterrada en favor de auriculares que usen el conector Lightning o funcionen vía Bluetooth.

Nuevo botón 'Home'. Igual que las pantallas de los últimos iPhone, la del Apple Watch o los trackpad de los MacBook más recientes, el botón Home será sensible a la presión y permitirá detectar el nivel de la misma que realizamos sobre él. Además, dará retroalimentación física únicamente cuando esté el iPhone encendido.

Doble altavoz. El vacío que deje el jack de 3.5 mm tendrá que ser aprovechado de alguna forma. Lo hará un segundo altavoz, que traerá sonido estéreo al iPhone.

Mismos tamaños, casi idéntico diseño. Se mantienen las 4.7 y 5.5 pulgadas. El diseño que trajeron los iPhone de 2014 tampoco será demasiado renovado por ahora, ya que se espera que los cambios en este sentido sean muy leves. Sí que variarán las líneas traseras, que se pegarán a los bordes (hacen la función de antenas).

Una doble cámara. Sólo para el modelo de 5.5 pulgadas. Su función, conseguir fotos mucho más luminosas.

Adiós a los 16 GB. Por fin. No queda claro qué configuraciones de almacenamiento habrá, pero parece que la base estará en 32 GB. A partir de ahí, 64 y 128 GB o 128 y 256 GB. La primera opción parece la más plausible.

De lo que no ha filtrado nada relevante es de la batería, que si bien ya tiene autonomías decentes, especialmente en el Plus, tiene todavía algo pendiente: la carga rápida en primer lugar, y la inalámbrica en segundo. Características ampliamente adaptadas por una buena lista de fabricantes con Samsung a la cabeza que, según lo filtrado, no deberíamos esperar en forma de imitación por parte de Apple.