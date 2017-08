Todo lo que sabemos hasta ahora del Galaxy Note 8

Aunque hubo rumores de descontinuación de la gama, finalmente el golpe económico no ha sido tan terrible como podía haberse esperado y Samsung se ha animado, según lo que indican todas las filtraciones y lo que la propia compañía indicó, a continuar con la familia Note.

Los miedos radican en aquel infausto verano de 2016, tras el cual el terminal aparece en la memoria colectiva como 'el teléfono que explotaba y tuvo que ser retirado del mercado'. Una pesadilla para cualquier fabricante.

El Galaxy Note 8 será anunciado públicamente el 23 de agosto, pero la máquina de filtraciones no cierra por vacaciones y ya tenemos la ocasión de ver buena parte del terminal, que asume muchos aspectos del Galaxy S8 e incorpora otros nuevos, S Pen incluido.

Por un lado, la pantalla también será de proporción 18.5:9 y ocupará un generoso porcentaje en el frontal, lo cual recibe el nombre de Infinity Display. Esto le permitirá tener un tamaño mayor que hasta ahora sin sacrificar la manejabilidad, ya que las pantallas así, sin apenas bisel, hacen que sea posible montar paneles mayores en teléfonos igual de grandes.

Aunque no se ha filtrado su tamaño, es natural que sea igual o algo mayor que la del Galaxy S8 más grande, el S8+, de 6,2 pulgadas: entre 6,2 y 6,4 andará el juego.

La mayor novedad será la incorporación de una doble cámara trasera, algo que comenzó a implementar HTC en su momento y apenas tuvo continuidad. Otros intentaron reflotar la idea con usos alternativos, como LG y su cámara de gran angular, pero quien se ha llevado el gato al agua ha sido Apple y su 'modo retrato', imitado desde que apareció en escena. Algo así permitirá la doble cámara del Note 8: fondos muy desenfocados para dar más protagonismo al sujeto principal de la imagen.

S Pen del Note 7 | Samsung

También se habla de una nueva función llamada 'Smart Zoom', para que el Note 8 sea capaz de tener zoom óptico 3x (el del iPhone 7 Plus es 2x), lo cual mejoraría notablemente las imágenes a las que hasta ahora no podemos acercarnos más sino sólo ampliar en pantalla con dos dedos. Las fotos en baja luz también se beneficiarían de la mejora que permite la doble cámara.

El S Pen también fue filtrado y al menos por fuera no supone ningún cambio respecto al modelo actual, aunque quizás su software sí traiga alguna novedad que lo haga más útil y versátil. A fin de cuentas, el S Pen -y no el tamaño de la pantalla- es lo que hace que el Note sea Note, y no un mero Galaxy S.

Al contrario que con el S8, el Note 8 sí traería de vuelta la comercaiización de dos modelos en base a la capacidad de almacenamiento: 64 GB y 128 GB serán las opciones.

En cuanto al software, se espera tanto la profunda integración de Bixby, que no tiene una buena trayectoria desde que lo incorporó el S8, como de la aplicación de noticias integrada en el sistema que también permita reproducir podcasts.

Su comercialización se prevé para el mes de septiembre por un precio cercano a los 1.000 dólares. La época de los gama alta por unos 600 dólares se fue para no volver.