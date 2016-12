Alguien ha subido mi foto desnuda a internet... ¿qué hago?

Nuestra intimidad es nuestra... y de las personas con las que queramos compartirla. Por ello, es medianamente común que algunas parejas opten por mandarse fotos íntimas entre sí, grabarse en la intimidad del dormitorio u otro tipo de prácticas.

Pero, ¿qué pasa cuando la relación se rompe y una de las dos personas decide que sería una buena idea difundir de manera masiva una foto desnuda de la otra? Es entonces cuando la cosa se complica y puede acabar desembocando en una auténtica pesadilla para la persona afectada. Porque, ¿qué puedo hacer si mi expareja ha decidido que medio mundo vea mi cuerpo desnudo?

Si alguna vez te llega a pasar eso (esperemos que no), aquí van algunos consejos que debes llevar a la práctica.

1.- Denúncialo... en internet. Quizá parezca un poco frívolo que este sea el primer paso, pero si cuando encuentras tu foto estás delante de un ordenador, esa será tu primera arma. Si tienes Twitter, menciona al perfil de la Policía Nacional (@policia) para alertarles. De inmediato te pedirán tu móvil por mensaje directo para llamarte y ponerse manos a la obra.

2.- Contacta con el webmaster del sitio donde esté la foto. Si tu foto ha aparecido en una web de contactos o similares, escribe rápidamente al administrador de la web (la forma de contacto suele estar visible) para solicitar que retiren tu foto. En caso de que la foto esté en Facebook, recurre al apartado específico que esta red social dedica a las denuncias por posibles vulneraciones del derecho a la privacidad. No olvides hacer estos dos primeros pasos antes de salir de casa. Recuerda: en este momento lo que urge es cortar cuanto antes la difusión de tu foto en miles de webs, de modo que conviene que la eliminen antes de que llegue a nuevas manos y la difusión se vuelva imparable.

3.- Denúncialo en una comisaría. Aunque hayas hablado con la Policía Nacional por teléfono, no está de más que te acerques a tu comisaría más cercana. La Brigada de Investigación Tecnológica y la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil podrán ayudarte.

4.- Demanda por lo penal... y por lo civil. Si tu foto solo la tenía una persona, procede a demandarla. Pero seamos francos: no será tan fácil que haya cometido un delito penado por el Código Penal. Dependerá de muchísimos factores (método de obtención de la foto, sitio donde fue hecha, forma de difusión...), pero, si no existe un delito penal, podrás agarrarte al Código Civil para demostrar los daños y perjuicios que te ha causado la publicación de esa imagen.

5.- Recuerda a los graciosos que se pueden meter en un lío. Seguramente encuentres a más un indeseable que ya tiene la foto y le parece divertido pasársela a otras personas. Si se da el caso, adviértele de que difundir tu foto desnuda -cuando sabe que has puesto una demanda- sí es ilegal. Esta afirmación no es del todo cierta (aunque en ciertos casos puede serlo), pero es una pequeña mentira que puede ahorrarte varios disgustos.

6.- No, no eres culpable de nada. Vale, este no es un paso muy técnico que digamos, pero es importante tenerlo en cuenta. Si no puedes parar la difusión y ahora todo el mundo tiene ya tu foto en sus móviles u ordenadores, te va a tocar pasar una mala temporada. Pero recuerda: no es tu culpa. Has hecho uso de tu sexualidad y de tu libertad de hacerte fotos como a ti te dé la gana. Quizá pasarle la foto a alguien que no era de tu enterísima confianza no fue la mejor idea del mundo, pero no por ello eres una idiota que tenga lo que se ha buscado, aunque te lo digan. No lo olvides: la culpa siempre es de la persona que difunde la foto, nunca de la persona que aparece en ella.