Antena 3, medalla de oro en redes sociales según un informe de nPeople

La consultora de Investigación, Marketing e Innovación Digital, nPeople, acaba de hacer públicos los resultados del estudio The King of social MEDIA, donde Antena 3 ocupa el primer puesto por su impacto y repercusión en redes sociales.



Según el mismo, Antena 3 se posiciona como medio de comunicación líder en Facebook por sus más de 804.000 fans locales. En Twitter ocupa el segundo puesto, con un klout de 86, sólo detrás de rtve, que obtiene un punto más.



Por número de suscriptores, también se sitúa como número uno en Youtube, seguido de laSexta. Ambas cadenas de Atresmedia ocupan los puestos 1.417 y 3.609 en el ranking mundial de canales y la mejor posición en cuanto a medios nacionales.



La media de todos los valores estudiados por nPeople conceden a Antena 3 la medalla de oro en redes sociales, con un porcentaje de impacto y repercusión de 75 sobre 100. Le siguen El Jueves y Marca.com con 67 y 58 puntos sobre 100 respectivamente.



El informe The King of Social MEDIA se ha desarrollado con la intención de responder a varias preguntas relativas al uso que hacen de las redes sociales los medios de comunicación. La consultora nPeople ha medido el volumen e interacción de los fans locales de cada uno de ellos, la capacidad de influencia de los perfiles de twitter, el número de suscriptores en YouTube, el crecimiento de seguidores y el porcentaje de audiencia que facebook da cada medio.



Estos datos confirman el éxito de Atresmedia en redes sociales. Antena 3 es la cadena líder en facebook, con más de 1.220.000 fans, y en twitter, con más de 770.000 seguidores. Cuenta además con los informativos más seguidos: Antena 3 Noticias reúne en su twitter oficial a más de 743.000 seguidores y a más de medio millón de fans en facebook.