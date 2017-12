Así puedes editar el vídeo resumen de 2017 de tu actividad en Facebook

La foto en la que sales abrazándote a tu ex, la de una persona querida que ha fallecido o la de tu mascota que se ha perdido… Facebook no distingue entre fotos buenas y malas para ti, así que te las pone todas 'a mogollón' dentro del resumen que la red social hace de tu actividad social durante todo el año. Y claro, no es plan.

Por suerte, y después de las críticas que recibieron hace un par de años, esta serie de fotos que se convierten en un entrañable vídeo se puede editar para seleccionar y quitar las que quieras. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil.

1. Clica en la notificación que te ha enviado Facebook o, en caso contrario, entra directamente aquí

2. Haz clic en la opción de 'Editar'

3. Te aparecerán las fotografías que van en cada sección: “No fueron tan solo 365 días”, “Fueron todos los amigos nuevos”, “Todos los recuerdos”....

4. Si clicas en el lápiz que aparece en la parte inferior derecha de cada foto podrás eliminarla y sustituirla por otra. Eso sí, Facebook no te deja introducir más, porque descuadraría la duración y el formato del vídeo.

5. Cuando lo tengas, clica en 'Siguiente' y ya podrás compartir tu vídeo en tu muro con la gente que quieras.

Facebook quiere que animes a tus contactos

Pero el vídeo de fin de año no es la única forma de interactuar que Facebook está lanzando en estos días. Si desde hace poco sucede que cuando decías una palabra del tipo “enhorabuena” o “felicidades” esta aparecía directamente en color rojo en el muro de la persona a la que comentaras, ahora también ocurre si escribes “Tú puedes”.

Desde ahora, y de forma automática, esas dos palabras se pondrán en azul en el apartado de comentarios, y en tu Facebook aparecerán un montón de manos con el gesto de 'like' pululando por la pantalla. No te asustes, no es un virus: sólo es la manera en la que Facebook quiere que animes a tus amigos a hacer cosas.