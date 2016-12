El botón de No Me Gusta de Facebook será estos siete emoticonos amables (o casi)

No habrá “No me gusta” en Facebook. Al menos, no un botón con esa expresión. Después de que Mark Zuckerberg anunciara que la red social contaría pronto con una forma de expresar disconformidad en las publicaciones de nuestros contactos, las novedades llegan mañana a España.

Estas nuevas reacciones de Facebook son, en realidad, siete emoticonos con los que los usuarios podrán expresar diferentes sensaciones. Desde el clásico "Me gusta” alzando el pulgar, hasta el “Me encanta” con un corazón al más puro estilo Instagram.

Además, los usuarios podrán decir “Me alegra”, “Me divierte”, “Me sorprende”, “Me entristece” y “Me enfada”, siendo estos dos últimos los emoticonos que introducirán sentimientos negativos en Facebook por primera vez.

Por ahora, se trata tan solo de una experiencia piloto que Facebook pondrá a prueba desde este viernes en España e Irlanda y que llegará de forma progresiva a todos los usuarios.

Estos nuevos emoticonos no aparecerán en los comentarios, sino que solo lo harán en las propias publicaciones, bajo las que aparecerá un resumen visual de los sentimientos generados en tus contactos.