¿Cómo bloquear y eliminar contactos en LinkedIn?

Parece que la tendencia natural de buena parte de los usuarios de LinkedIn es “sumar contactos”; como si la cantidad de conexiones fuese lo único importante de esta red social profesional. Es cierto que las conexiones son importantes; sin embargo, lo que realmente importa son las “conexiones de calidad”, gente con la que realmente vamos a interactuar y relacionarnos más allá de que sumen un número en nuestro “contador de contactos”.

Es casi natural que, con el tiempo, las relaciones se enfríen o, incluso, se terminen enturbiando (hasta el punto de romper cualquier relación profesional con un contacto determinado). LinkedIn no deja de ser una red social; por tanto, también podemos ser víctimas de spam de contactos que no sigan ningún tipo de “regla de etiqueta” y no paren de enviarnos mensajes promocionales o, incluso, también podemos ser víctimas de cierto acoso de gente que no pare de stalkearnos visitando nuestro perfil.

Para evitar este tipo de situaciones, de la misma forma que podemos bloquear usuarios en Twitter o dejar de seguirlos (o eliminar contactos en Facebook), en LinkedIn también contamos con herramientas para eliminar y bloquear contactos; recursos con los que podemos “purgar” nuestra red profesional para primar los contactos de calidad (y que realmente nos aporten algo) en detrimento de los números que, realmente, no nos dicen nada (rompiendo con esa tendencia de acumular contactos porque sí).

En el caso que nos encontremos en la desagradable situación de tener que bloquear un contacto de LinkedIn, esta red social profesional no nos lo pone demasiado complicado (aunque es cierto que no es algo que esté muy a la vista).

Para bloquear un contacto, tendremos que acceder al perfil de la persona que queramos bloquear. Cuando entramos en el perfil, lo primero que vemos es la tarjeta de presentación con la foto, los datos básicos y un gran botón azul que indica la acción de “Enviar un mensaje”. Si nos fijamos bien en este botón, veremos a su lado el indicador de un menú desplegable por el que, si pasamos el ratón, se mostrarán más opciones entre las que se encuentran “Bloquear o denunciar”.

Si pulsamos sobre dicha opción, LinkedIn nos mostrará una ventana preguntándonos qué queremos hacer realmente. Bloquear un usuario implicará que el usuario dejará de formar parte de nuestra red, no podremos intercambiar mensajes y, evidentemente, ni nosotros ni dicho contacto podrá acceder más a nuestro perfil. Si pulsamos sobre “denunciar”, estaremos avisando a LinkedIn para que revise la actividad del usuario porque la consideramos inapropiada y fuera de las normas de uso del servicio.

¿Y es posible eliminar un contacto de LinkedIn sin tener que bloquearlo? La respuesta es simple: sí que podemos (aunque no es algo que esté muy a la vista).

Tendremos que acceder a la sección de contactos de nuestra red y, una vez ahí, localizar el enlace a “Borrar contactos” que encontraremos en la esquina superior derecha del interfaz. Al entrar en esta opción veremos la lista de todos nuestros contactos y solamente tendremos que marcar los que queremos eliminar y pulsar sobre el botón “borrar contactos”.

Si nos hemos dedicado a “amasar contactos” sin mucho criterio y, al final, no mantenemos ningún tipo de relación más allá de hacer subir el contador, quizás sea buena idea realizar una purga en nuestros contactos de LinkedIn y usar este recurso.