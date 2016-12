Cómo evitar que los vídeos de Facebook se reproduzcan solos

“¿Cómo? ¿Ya he llegado al límite de mis datos al mes? ¡Pero si apenas navego! Lo típico: el correo, un poco de Twitter, Facebook, Whatsapp y poco más”. Frases similares a estas se escuchan cada vez más. Y es que, aunque las compañías de telefonía cada vez den más megas a sus usuarios, parece que estos megas vuelen.

El consumo desmedido de datos puede deberse a muchas razones, pero seguro que una de las más importantes no la conoces: los vídeos autorreproducidos en Facebook. Sí, nos referimos a esas veces que estás echándole un ojo a Facebook desde el móvil y, bajando en tu línea de tiempo, ves vídeos que se están reproduciendo solos. No activarán su sonido si no pinchas en ellos, pero el vídeo se reproducirá igualmente. Y eso, amigo mío, consume datos. Y mucho, además.

Cambia tu configuración para evitar que se reproduzcan

Pese al inconveniente que ello supone, lo cierto es que la solución es medianamente rápida y eficiente. Si estás harto de consumir datos a lo tonto y quieres que esos vídeos dejen de reproducirse a su libre albedrío, sigue estos sencillísimos pasos:

1.- Vete a la esquina superior derecha de tu pestaña de Facebook, abre el menú y pincha en 'Configuración'.

2.- Una vez dentro de la configuración, vete al apartado 'Vídeos' (abajo a la izquierda) y fíjate en esa opción llamada 'Reproducir vídeos automáticamente'. Lo más probable es que la opción esté activada, ya que Facebook te la muestra así por defecto (por eso se te reproducen). El siguiente paso está claro: marca 'Desactivado' y haz que tu consumo de datos descanse por fin tranquilo.

El consumo de vídeos, al alza

Activar esta desactivación es, ahora más que nunca, importante. Primero, porque, como decimos, conviene que reserves el consumo de datos para cuando verdaderamente lo necesites. Segundo, porque desde hace tiempo Facebook está potenciando la reproducción de vídeos, con lo que, si piensas que en tu timeline no aparecen demasiados vídeos, verás ese número incrementarse más pronto que tarde.

Y es que a Facebook le gustan tanto los vídeos que ha decidido potenciarlos. Así, como ya hemos contado por aquí, pronto instalará un contador de reproducciones visible junto a cada vídeo, para que la gente que acostumbra a colgar vídeos pueda llevar la cuenta de sus reproducciones y medir, de este modo, su posible éxito.