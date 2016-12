Cómo ver las fotos que tus amigos ocultan en Facebook por vergüenza

Te habrá pasado cientos de veces: algún amigo saca la cámara en mitad de una fiesta y se pone a disparar a discreción. Tú, que ya has bebido alguna copa, olvidas la prudencia, y en lugar de ponerte a cubierto, comienzas a bailar delante de las balas fotográficas de forma temeraria. No reparas en las consecuencias, pero existen.

A la mañana siguiente, no, porque tu amigo está de resaca; pero un par de días después los actos de aquella noche regresan para perseguirte. De repente, cuando ya ni siquiera recuerdas haber sido objeto de los 'flashes' fiesteros, Facebook trae de vuelta lo que pretendías olvidar: “Fulanito agregó 18 fotos en las que apareces”. Completamente borracho, en todas y cada una de ellas.

Un sudor frío recorre tu frente mientras despliegas el pequeño menú que aparece arriba a la derecha, bajo el nombre de tu amigo. Cambias “Aprobado para que aparezca en la biografía” por “Oculto en la biografía” con la esperanza de que nadie llegue a descubrir nunca la imagen de la vergüenza propia (y ajena).

¿Será suficiente? Nada más hacer la modificación, Facebook anticipa una respuesta negativa. “Seguirá apareciendo en las búsquedas, la sección de noticias y otras partes de Facebook”, explica, y te ofrece la posibilidad de eliminar tu etiqueta y/o pedir amablemente a Fulanito, tu colega, que borre la fotografía.

Por no ofender, decides conformarte con que la imagen permanezca oculta. Total, ¿quién va a rebuscar entre tus fotos hasta dar con ella? Tal inocencia ya era excesiva en el pasado, pero ahora lo es mucho más por culpa de (o gracias a) una sencilla extensión de Chrome que hará las delicias de los más fisgones.

Se llama Picturebook, o se llamaba, porque Google ha aprovechado el cambio de año para hacer limpieza en su Web Store eliminando la extensión. Nada de qué preocuparse, estimados cotillas: su desarrollador la ha vuelto a subir cambiando el nombre por PictureMate, y sigue funcionando igual que antes.

Google took down the original PictureBook. No worries, I've reuploaded a new one called PictureMate. http://t.co/tvvHuPf4Ld