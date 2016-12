¿Cuánto valen los enlaces que guardas para después? Facebook o Snapchat los quieren

Hace tiempo, más concretamente en 2007, la startup norteamericana Pocket por el que, en principio, casi nadie habría apostado mucho dinero.

Su modelo de negocio tenía un objetivo claro: esos enlaces o contenidos con los que te vas cruzando durante el día pero que no puedes ver en el momento. Fue cuando Pocket decidió lanzar una plataforma que 'almacenara' esos contenidos para que pudieses verlos en cualquier otro momento del día.

Las cifras de Pocket

Y, desde luego, parece que la apuesta de Pocket no le ha salido nada mal. Y es que su servicio, originalmente llamado 'Read It Later', no ha parado de crecer desde su nacimiento. A día de hoy, de hecho, la startup cuenta con más de 22 millones de usuarios registrados a lo largo y ancho de todo el mundo.

Pero una cosa es que los usuarios se registren y otra que sigan usando la herramienta: ¿está teniendo éxito realmente? Pues parece que sí: según la compañía, sus servidores almacenan más de 2.000 millones de enlaces o contenidos guardados por todos sus usuarios, lo que parece demostrar, como poco, que lo que ofrece Pocket interesa (y mucho).

Facebook y Google, a por ellos

Sin embargo, en el mundo de la tecnología en general (y de internet en particular) hay una máxima que todos conocen: si estás haciendo algo bien, prepárate, porque los grandes players del cotarro no van a tardar en lanzarse a por ti. Y eso es justo lo que le ha pasado a Pocket con dos de los gigantes: Facebook y Google.

La primera en lanzarse al ruedo fue Facebook, que a mediados de abril lanzó su servicio Save to Facebook. Lo cierto es que la red social de Mark Zuckerberg ya tenía una herramienta medianamente similar desde 2014, pero sin apenas apoyo. Es ahora, tras el éxito de Pocket, cuando ha decidido poner toda la carne en el asador.

Y si Facebook se anima... Google tarda poco en ir detrás. Apenas dos días del anuncio de Facebook, la compañía del famoso buscador anunció el lanzamiento de Save to Google, una extensión para su navegador Chrome que cumple la misma función que Save to Facebook y Pocket.

El contraataque de Pocket

Y ante esta embestida, ¿qué va a hacer Pocket? ¿Va a ser capaz de seguir compitiendo por tus enlaces guardados? ¿O acabará engullida por el músculo financiero y tecnológico de Google y Facebook?

En la startup, por ahora, están (medianamente) tranquilos. Para empezar, porque consideran que el interés de Google y Facebook por este segmento es un claro indicador de que hay usuarios, negocio y, por supuesto dinero. Además, mientras Facebook y Google ofrecerán este servicio como uno más, Pocket se dedica enteramente a esto, con lo que tendrán más margen de actuación.

De entrada, si eres usuario de Pocket, has de saber algo: dentro de muy poco empezarás a ver contenido que no habías guardado. Y es que la compañía va a empezar a insertar contenido patrocinado para rentabilizar algo mejor su modelo de negocio. Todo ello, por supuesto, si Facebook y Google no se cruzan (demasiado) en su camino.