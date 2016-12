El día que Twitter salvó de la quiebra a los creadores de los trending topics

Una herramientas que distinguen a Twitter frente a sus competidores es la de los trending topics. A diario, miles de marcas y movimientos de todo tipo luchan por conquistar el algoritmo perfecto que hace que, durante un espacio determinado de tiempo, sus hashtags aparezcan entre los destacados de la red de microblogging.

Pero, ¿cómo surgieron los trending topics? Cualquiera podría pensar que fue una herramienta diseñada desde el propio equipo de Twitter, pero la historia es muy distinta. Para conocerla tenemos que acercarnos a Summize, una pequeñísima startup creada en 2008 por seis ingenieros que se encontraban desarrollando un buscador que analizase, rastrease y evaluase las opiniones de los usuarios acerca de un producto.

Sin embargo, lo que empezó siendo una apasionante tarea pronto se convirtió en una pesadilla. El ansiado buscador no acababa de llegar y la financiación de la empresa empezaba a menguar a un ritmo demasiado acelerado, con lo que los creadores de Summize tuvieron que tomar una decisión drástica: pivotar (concepto número 23 de nuestro diccionario emprendedor). Si el producto que pensaban sacar no terminaba de tener buena pinta, había que lanzar otro antes de que el dinero se acabase para siempre.

Fue entonces cuando nuestro seis protagonistas pasaron del B2C (business to consumer) al B2B (business to business) y se hicieron una pregunta: ¿por qué no cogemos la tecnología que ya hemos desarrollado y la aplicamos a Twitter? Por aquel entonces la red de microblogging era un confuso compendio de mensajes en el que los comentarios de los usuarios se dispersaban de manera anárquica. Sin embargo el potencial de la red social parecía inmenso, con lo que Summize se dedicó a desarrollar una tecnología destinada a analizar las tendencias sobre las que más tuiteaban los usuarios, con la sana intención de poner un poco de orden a todo aquel caos.

Tres semanas para crear los trending topics

El desarrollo de esta tecnología tuvo que hacerse en tres rapidísimas semanas, todo un récord para sus creadores, que andaban a medio camino entre la ilusión de sacar un nuevo producto y la asfixia económica que les estaba conduciendo de una manera salvajemente rápida hacia la quiebra y la ruina más absoluta.

Sin embargo, la decisión, tomada a la desesperada, acabó siendo la mejor de sus vidas. Los usuarios comenzaron a interesarse por los trending topics, y eran muchas las empresas que, al iniciarse en el uso de Twitter, cada vez tenían más en cuenta los resultados del algoritmo creado por Summize. En el mercado ya existían herramientas muy similares, pero ninguna parecía haber creado una tecnología y un algoritmo tan eficientes como este, cuyos creadores veían cómo su producto empezaba a triunfar, aunque seguía sin darles un solo dólar de beneficio.

La solución llegó tres meses después. Desde el nacimiento de Summize, los creadores de Twitter asistieron atónitos al exitazo social que había tenido esta herramienta, y pensaron que era demasiado buena como para que, algún día, pudiese aplicarse a otras redes sociales de la competencia. Fue entonces cuando ocurrió el 'milagro': el 15 de julio de ese mismo 2008 Twitter anunció la compra de Summize por 15 millones de dólares.

A partir de entonces, los fundadores de esta startup no solo se embolsaron una gran cantidad de dinero, sino que, además, pasaron a formar parte de la plantilla de Twitter, donde, imaginamos, comenzaron a recibir un sueldo nada rácano.

A día de hoy, los creadores de Summize estarán más que contentos. Sobre todo al pensar que, en apenas tres meses, pasaron de estar literalmente arruinados a engrosar la lista de emprendedores millonarios y exitosos.