Diccionario de los emoticonos de Facebook: dime qué reacciones utilizas y te diré cómo eres

Todavía no hemos aprendido a manejar del todo los emoticonos de WhatsApp, que significan una cosa y la contraria depende del contexto y de quién los utilice, y ya están los de Facebook complicándonos la vida con un nuevo repertorio de expresiones no verbales. En concreto seis que designan, en principio, otras tantas emociones: 'like' (me gusta), 'love' (me encanta), 'haha' (me divierte), 'wow' (me asombra), 'sad' (me entristece) y 'angry' (me enfada).

Sin embargo, como ya sucedía con los 'emojis' del chat, las 'reactions' (reacciones) de la red social por excelencia están abiertas a múltiples interpretaciones que solo el tiempo y las especificidades de tu grupo de amigos pueden acotar. El uso de una u otra puede decir mucho de la persona, aunque todavía no sepamos muy bien qué.

Aquí va nuestro intento de entenderlo:

'Like': o clásico o comedido

No concibes emplear otra reacción que el 'like' (“me gusta”) de toda la vida, sea cual sea la emoción que despierte en ti el mensaje de turno. Los cambios no van contigo: si hasta hace poco agrado, amor, disgusto y hasta odio compartían un botón, ¿por qué complicar las cosas? Justo ahora que habías aprendido a lidiar con la ambigüedad...

Si no es así, quizá te parezca una estupenda idea que haya nuevos emoticonos para representar estados de ánimo diversos, pero casi siempre te resultan demasiado arriesgados para la ocasión. ¿Cuánto tiene que gustarte algo para darle a 'love'? ¿Cuánta gracia tiene que hacerte para colocar la 'reaction' sonriente? Aún no ha llegado ese momento. Cuando suceda, lo sabrás. Mientras tanto, mejor aferrarse a lo que ya conoces.

'Love': o entusiasta o 'latin lover'

¿Qué te cuesta hacer feliz a la gente? Si un corazoncito blanco en un círculo rojo puede arreglarle el día a un amigo (o “amigo de Facebook" por lo menos), lo mínimo que puedes hacer es dedicarle esos segundos a hacer clic en el botón de 'love' que, al fin y al cabo, está justificado.

Si viene de un colega, seguro que merece la pena. ¿No has leído la publicación? ¡No importa! Ahora mismo alguien sonríe gracias a tu buena obra.

Si por el contrario de tus 500 amigos, 450 son del sexo opuesto y a 300 tienes intención de tirarles la caña, igual tu uso es distinto. Publiquen lo publiquen, ahí estás tú. Antes le dabas a “me gusta” (¡qué remedio!), pero no te hacía destacar entre la masa de personas que alababan el mensaje. Desde que el corazoncito está a tu disposición, la confusión se ha disipado. Al quinto 'love' completamente fuera de lugar ya saben cuáles son tus intenciones perfectamente. Si quieren seguirte el rollo es cosa suya...

'Haha': o cachondo o 'troll'

Eres ese amigo que todo el mundo quieren tener porque ríe hasta los chistes más penosos. Lo tuyo no es destacar ni tienes madera de líder, pero te has ganado un rol imprescindible en las fiestas como personaje de apoyo.

Hagan lo que hagan los demás, tú lo respaldas con una carcajada. En Facebook, la 'reaction' del “jajaja” (o el “xD”, o como quieras llamarla) parece diseñada especialmente para ti.

En la otra cara de la moneda, como no hay un emoticono concreto que refleje la ironía o el sarcasmo, igual te has aferrado a la carcajada para apuntillar tus comentarios más o menos hirientes. Tras años de práctica, siempre tienes la guinda que añadir a una publicación, genuina, inteligente y graciosa (o así suena en tu cabeza), y qué mejor manera de adornarla que con una 'reaction' burlona.

'Wow': o boquiabierto o escéptico

Eres el colega que flipó con los colores de las sillas del garito al que fuisteis el sábado y el que no paraba de hacer comentarios sobre el pelo de la chica de la mesa de enfrente (¿habéis visto qué peinado? Flipa...)

En Facebook, cada vídeo medianamente insólito te deja ojiplático, aunque lo hayas visto veinte veces. Los cotilleos de tus colegas te parecen todos jugosísimos y, en general, vives en un asombro permanente ante las “movidas que hace la peña”. Dale 'wow' a esa publicación, colega, que es “to' loca”.

Si no es así, quizá todo lo contrario: ¿cómo reaccionar cuando te cuentan algo literalmente imposible? Por ejemplo, cuando tu colega el crédulo publica sobre homeopatía y remedios naturales, sobre gatitos que salvan a bomberos en un pequeño pueblo de EEUU (¡el mundo al revés!) y sobre avances científicos increíbles. La única forma de mostrar distancia y a la vez no quedar como un sabihondo es la 'reaction' sorprendida. Si te conocen, sabrán que te has quedado boquiabierto por lo absurdo del mensaje.

'Sad': o comprometido o empático

El mundo está lleno de injusticias y tú estás dispuesto a combatirlas una a una a golpe de clic. Cada vez que tus colegas enlazan a una noticia de esas que dan vergüenza ajena muestras tu solidaridad con la causa a golpe de lagrimón de Facebook. Maltrato animal, guerras, malnutrición en los países africanos...

Hay miles de razones para alzar la voz y tú no piensas callarte (virtualmente hablando).

Si no es así, siempre sucede que algunos -quizá la mayoría- no saben cómo reaccionar cuando un amigo o conocido publica sobre un drama personal o una tragedia que le afecta de lleno.

Los hay que miran para otro lado por temor, los hay que piensan que Facebook es demasiado impersonal y recurren a una llamada para mostrar sus condolencias y los hay que, aparte de todo lo demás, acompañan al amigo en el sentimiento a través de la red social por excelencia. Y solo hay una 'reaction' para eso.

'Angry': el muy empático o -directamente- el justiciero

No solo se pone del lado del amigo cuando sucede algo desagradable, sino también cuando el problema afecta a dos personas y el enfrentamiento está servido. No solo me entristezco por ti, también te apoyo. La 'reaction' enfadada es toda una declaración de intenciones: si tengo que elegir entre otro y tú, cuenta con mi emoticono. ¿Y con mi hacha?

Si vas un paso más allá este emoticono también es para ti. Porque los males del mundo (sobre todo la corrupción, dichosa corrupción...) te encienden como una mecha. No puedes resistirte a mostrar la repulsa y condena más absoluta ante lo inconcebible de la mezquindad humana, aunque te cuesta algunas desavenencias con los otros usuarios. El enfado no siempre está bien visto, pero hace tiempo ya que una gota colmó el vaso de tu paciencia y ahora saltas a la mínima.