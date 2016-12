Esta extensión limita los anuncios que ves en tu timeline de Facebook

El desarrollador eslovaco Juraj Ivan ha creado una extensión para Chrome que filtra los post de tu timeline. El software consigue que solo veas lo que publica la gente que sigues, tanto usuarios como páginas. De esta forma se limitan los anuncios que se muestran en el timeline, pues no aparecen publicaciones de páginas a las que ha dado ‘me gusta’ un amigo.

La publicación que aparece en la imagen superior no se mostraría con la extensión ‘Friends feed’ porque ha sido un amigo el que ha dado ‘me gusta’ al post, no es una página que el usuario sigue (aunque en este caso tampoco es un anuncio). Juraj Ivan ha publicado su extensión en el portal Product Hunt y, tras los comentarios positivos que ha recibido, la ha adaptado para que también funcione en Safari.

La intención del desarrollador no es eliminar los anuncios de Facebook, cosa que, por otra parte, su extensión no consigue completamente. Ivan explica que solía pasar mucho tiempo en la red social y quería reducirlo. “Me di cuenta de que visito Facebook muy a menudo, porque siempre hay algo nuevo; pero muchas veces son historias de gente y páginas que no sigo. Estas historias aparecen en mi timeline porque mis amigos le han dado a ‘me gusta’. Con mi timeline tan abarrotado, me pierdo historias”, cuenta en la web de Product Hunt.

Cómo sirve Facebook los anuncios

La publicidad ha cambiado mucho desde los primeros tiempos de Internet hasta ahora. Y los gigantes que dominan este sector, como Google o Facebook, han adoptado un enfoque más enriquecedor para el usuario (y para ellos mismos). La idea es mostrar anuncios que sean de interés para el usuario e intentar afinar lo máximo posible en este aspecto.

Así se obtiene un mejor rendimiento de la publicidad, pues los usuarios recibirán mensajes a los que serán más receptivos. Los anunciantes llegan mejor a su público, las compañías que sirven la publicidad ganan más dinero y a los usuarios no les molestarán tanto los anuncios. Este es el plan.

Y el engranaje funciona. En el caso de Facebook, se basa en las páginas que te gustan para servirte anuncios de esas páginas. Pero si solo lo hiciera así no podría servir tanta publicidad. No todo el mundo ha dado ‘me gusta’ en muchas páginas y no todas páginas contratan publicidad. A lo mejor has dado ‘me gusta’ en cinco páginas y ninguna de ella se anuncia.

De ahí que el sistema tenga que ser más amplio. Si un amigo tuyo –con el que tienes mucha relación en Facebook– ha dado ‘me gusta’ a la página de ‘Cruceros por el Índico’, cuando esta página contrate publicidad el anuncio-post (los que bajo el nombre de la página aparece la coletilla ‘Sponsored’) podría aparecer en tu timeline, sobre todo si has dado ‘me gusta’ a alguna otra página relacionada con el turismo, lo que indica que te interesan los viajes. Con ‘Friends feed’ no aparecerá en tu timeline el post de ‘Cruceros por el Índico’.