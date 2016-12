¿Está Facebook “muerto y enterrado” para el público joven?

Los cuervos llevan ya tiempo sobrevolando el número 1 de Hacker Way, en Menlo Park, donde tiene su sede la red social más transitada del mundo. Se ha dicho de todo: que Facebook ha tocado techo en los países desarrollados, que pegó una patada en el culo a los desarrolladores, que su primer año en Bolsa fue un fracaso, que las novedades que presenta son todas un fiasco (Home, los 'hashtags'...), que los jóvenes están huyendo en masa... Un panorama desolador, que luego no casa con las cifras.

Su última presentación de resultados, correspondiente al tercer trimestre de 2013, estuvo llena de buenas noticias: beneficios un 60% por encima del mismo periodo del año anterior, casi 1.200 millones de usuarios activos mensuales, un crecimiento del 45% en dispositivos móviles... Sin embargo, todos los mensajes alentadores se vieron empañados por unas palabras (cautas, pero magnificadas) del director financiero de la firma, David Ebersman: “Hemos visto un descenso el número de usuarios diarios, especialmente entre los más jóvenes”.

¡Boom! Las acciones se desplomaron en ese mismo momento. Era la primera vez que un responsable de la compañía admitía públicamente lo que era ya un secreto a voces, eso sí, con paños calientes y un poco convincente atenuante: los adolescentes estaban migrando a Instagram, que también es de Facebook. Así que, según Ebersman, todo quedaba en casa.

Luego volveremos sobre este asunto, pero antes nos vamos a Londres, donde uno de los profesores involucrados en una ambiciosa investigación sobre redes sociales financiada por la Unión Europea ha reabierto recientemente (y de qué forma) la polémica.

El proyecto se compone de nueve estudios independientes, que se llevan a cabo de forma simultánea durante quince meses en ocho países distintos, entre ellos el Reino Unido, donde trabaja Daniel Miller, autor de las contundentes declaraciones que encabezan este artículo: “Lo que hemos aprendido trabajando con jóvenes de 16 a 18 años en Reino Unido es que Facebook no está solo en caída libre, sino que básicamente está muerto y enterrado”. Finalmente, los cuervos se han abalanzado sobre su presa.

¿Y a qué se debe? ¿Por qué la web de Zuckerberg ha dejado de estar de moda entre los jóvenes? Miller cree tener la respuesta: “La mayoría se sienten incluso avergonzados si se les asocia con ella. En su día a los padres les preocupaba que sus hijos se unieran a Facebook, pero ahora los chavales dicen que es su familia la que insiste para que se queden y publiquen cosas sobre su vida. Los padres han aprendido a usar la web y la ven como una forma para mantener en contacto a la familia. Como respuesta, los jóvenes se están pasando a cosas más modernas”.

Una de ellas, como anticipaba Ebersman, es Instagram, pero no la única y, depende de dónde, tampoco la principal. En Reino Unido sí que es uno de los destinos más habituales, pero también están Twitter, WhatsApp (muy popular en esta España nuestra) y, sobre todo, Snapchat, una auténtica revolución en los Estados Unidos que ya ha empezado a calar en otras latitudes.

Sin duda el fenómeno del chat efímero es lo que más preocupa a Facebook que, según se cuenta, llegó a ofrecer 3.000 millones de dólares por la app. Sus fundadores no solo declinaron la oferta, sino que levantaron poco después 50 millones en una ronda de financiación que parece acabar con toda posibilidad de acuerdo a corto plazo.

Malas noticias para los de Menlo Park, que mientras tanto veían con temor como el total de fotos compartidas en Snapchat superaba la suma de imágenes publicadas diariamente en Facebook e Instagram. Algo tenían que hacer, así que dispararon la que probablemente era su bala en la recámara.

Igual que a principios de año respondieron a la amenaza de Vine con los vídeos de Instagram, los de Zuckerberg han vuelto a recurrir a su plataforma de fotos para plantar cara a Snapchat. Al menos esa es la filosofía que parece estar detrás de Instagram Direct, el servicio de mensajes privados que estrenaron hace un par de semanas.

Ya que no han podido comprarla, tratarán de imitarla... por segunda vez. En su día lo intentaron con Poke y fracasaron miserablemente. ¿Volverá a suceder? Si nos remitimos a las conclusiones del estudio llevado a cabo en Reino Unido, probablemente sí.

Con Instagram Direct, Facebook apunta hacia una sola de las virtudes de Snapchat: la privacidad de unos mensajes que se autodestruyen a los pocos segundos (aunque en Direct es el usuario quien decide cuándo eliminarlos, si es que quiere que se borren). ¿Es esto lo que buscan los adolescentes? Según Daniel Miller, rotundamente no: “Los usuarios que abandonan Facebook no parecen actuar en protesta por la vigilancia masiva”. Es mucho más sencillo: simplemente, se van donde ya están sus amigos y todavía no han llegado sus padres. ¿Privacidad? Sí, pero no es del gobierno de quien huyen.

¿Seguirá Facebook encubriendo el problema? ¿Tendrá algún plan para solucionarlo más allá de imitar a sus competidores? ¿Logrará espantar a los cuervos o acabarán sacándole los ojos?