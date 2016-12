Facebok y Twitter unen fuerzas con Google para luchar contra las noticias falsas

First Draft Coalition nació en junio del pasado año con el principal apoyo de Google. Ahora, este grupo compuesto por más de 30 empresas del mundo de la tecnología y la comunicación recibe a dos nuevos aliados: Facebook y Twitter han decidido luchar contra las noticias falsas que circulan sin parar por las redes sociales.

Para plantar cara al que es uno de los principales problemas de internet este grupo al que ahora se unen Facebook y Twitter se plantea crear un código de buenas prácticas, foemntar la lectura de noticias entre los usuarios de redes sociales y, lo que es más importante, crear una plataforma en la que los propios usuarios puedan comprobar la veracidad de las típicas noticias dudosas que han visto por ahí.

Según el director de la First Draft Coalition, esa plataforma llegará a finales del próximo mes de octubre y contará con el apoyo de sus miembros, entre los que, además de las redes sociales, se encuentran medios como The New York Times, el Washington Post, Buzzfeed o CNN.

De esta forma, tanto la red social de Mark Zuckerberg como la de los 140 caracteres tratarán de ponerle fin a la difusión de noticias falsas en sus dominios, algo que siempre se les ha reprochado como punto débil y que, por ejemplo, Facebook ha intentado mitigar a través de su News Feed.