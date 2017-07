En Facebook hay cuatro tipos de usuarios: ¿cuál eres tú?

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 21/07/2017 a las 00:03 horas

Puede que cada vez esté siendo menos popular merced al auge de otras redes sociales, pero no nos engañemos: Facebook sigue siendo, de lejos, la plataforma más usada en todo el mundo por parte de aquellos usuarios que quieren conectar con sus amigos o conocidos.

Pero, pese a que la red social de Mark Zuckerberg ya cuenta con más de 1.000 millones de personas registradas, resulta que en realidad solo hay cuatro tipos de usuarios. Al menos así lo asegura un estudio realizado por la International Journal of Virtual Communities and Social Networking, que ha analizado las diversas personalidades que podemos encontrar en esta red social.

No te vamos a hacer sufrir: aquí van los cuatro tipos. Así podrás jugar a descubrir en cuáles se enmarcan tus amigos... y en cuál te enmarcas tú también.

1.- El sociable

El sociable es, básicamente, ese amigo que sabes que lleva un community manager dentro. ¿Por qué? Porque está en todo: lanza nuevas solicitudes de amistad (aunque tú no hayas invitado a nadie nuevo desde hace tres años), recupera contactos del colegio (que ya hay que tener ganas), conoce a gente nueva (en serio, ¿qué necesidad hay?), felicita a todo el mundo por su cumpleaños (mira, esto está bien), etc.

En otras palabras: tu amigo es el perfecto constructor de relaciones, al menos en el aspecto 'online'. Si le sale bien y todo eso lo traslada también al mundo 'offline', es probable que tu amigo sea la mejor persona que ha existido jamás. También puede que sea la más pesada, pero en fin, eso es un efecto secundario.

2.- El mirón

Reconócelo: ahora mismo estás sonriendo porque te acabas de acordar de alguien. El mirón es ese amigo del que no sabes nada, pero absolutamente nada, desde hace años. De hecho, casi dirías que seguro que ya ni entra en Facebook.

Pero hay un detalle que te saca del error. Pese a que no publica en su muro ni sube fotos desde el Pleistoceno, en realidad sabes que está ahí, porque da likes a fotos ajenas y, de cuando en cuando, deja algún comentario aislado. Tu amigo, en definitiva, es un mirón. Mientras la cosa no pase de ahí, no está mal del todo.

3.- El 'discursitos'

Vale, en realidad el estudio se refiere a este perfil como 'el pregonero', pero preferimos llamarlo 'el discursitos'. Este perfil es aquel que, en contraposición al mirón, no se calla ni debajo del agua, ni aunque le pagasen por ello.

Y es que tiene una opinión para todo: da igual el tema que se trate, la actualidad o lo que digan esas otras personas; él tiene su propia opinión y, por supuesto, tienes que conocerla. Además, compartirá noticias de medios de comunicación, responderá a los estados de todo el mundo, documentará sus vacaciones y, básicamente, te contará su obra y milagros. Si algún día nos deja, al menos podrás ganarte un dinero extra escribiendo su biografía.

4.- El 'selfies'

No hace falta que digamos nada más, ¿verdad? El 'selfies' se dedica a... pues... básicamente a eso, a hacerse 'selfies'. Y no nos parece mal, ojo, pero debes tenerlo en cuenta. Si entras a su perfil, verás una foto suya tras otra, y tras otra, y tras otra...

Ante este tipo de perfil, tienes dos opciones: la primera es recordarle que puede pedirle a otra gente que le haga la foto, que no pasa nada, que nadie le va a robar el móvil; la segunda, dejarle en paz. Total, ¿qué daño hace una persona haciéndose 'selfies'? En realidad ninguno, así que tampoco seamos haters. Bienvenidos sean los 'selfies'.