Facebook incluirá anuncios en vídeo

Facebook aumenta todavía más su atractivo para los anunciantes, en esta ocasión lo hace con la decisión de tener publicidad en formato vídeo. Según ha publicado 'The Wall Street Jorunal', la compañía creada por Mark Zuckerberg pondrá en marcha este tipo de anuncios en los próximos días.



La iniciativa se lleva definitivamente a la práctica después de que los anunciantes reclamaran a principios de año su puesta en marcha. Más adelante, en los meses de verano la red social volvió a retrasar el lanzamiento hasta ahora.



La duración de la publicidad será de hasta 15 segundos y se reproducirá sin necesidad de que los usuarios pinchen encima de ella.



Por el momento se desconoce el precio que deberán abonar los anunciantes por aparecer en vídeo en la red social. No obstante, de acuerdo con los datos facilitados por los responsables de la compañía a 'The Wall Street Journal' en agosto, el coste podría ascender a dos millones al día -más de 1.450.000 euros- por llegar a una audiencia máxima.