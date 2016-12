Facebook Messenger ahora quiere gestionar tus SMS

Hace tiempo que Facebook Messenger lucha por estar presente en cada uno de nuestros momentos diarios (precisamente por su pérdida de relevancia)... y ya no sabe cómo hacerlo.

Primero lo hizo separándose de su cabeza matriz, la propia Facebook, para acabar montando una app individual que luchara (o al menos intentara luchar) contra Whatsapp, pero fue imposible. La mejor prueba de ello es que, al final, Facebook tuvo que acabar comprando Whatsapp por cerca de 23.000 millones de dólares.

Desde entonces, los intentos de Messenger por ganar relevancia y seguir siendo imprescindible han sido tan constantes como medianamente infructuosos. Y la coronación llega ahora, que quiere enterarse hasta de tus SMS.

Así lo revela la última actualización de su app, que (de manera bastante intrusiva, la verdad) te sugiere que la uses como 'recipiente' para que también gestione tus SMS, una estrategia muy similar a la que en su momento ejecutó Hangouts, aunque la app de Google tuvo unos resultados de éxito medianamente altos.

Así, si durante estos días actualizas la app, verás que, con un mensaje que al principio parece ineludible, prácticamente te obliga a usarla también para tus mensajes de texto.

Podría violar las normas de Google Play

Lo peor de esto no es el espíritu cansino de Messenger, sino que incluso podría estar incumpliendo las normas de Google Play. En primer lugar, por lo que decíamos antes: si no dedicas un buen rato a intentar evitar que se haga tu gestor de SMS, parece que Facebook te obliga a ello si quieres seguir usándola (y no es así).

En segundo lugar, porque al marcar Messenger como app preestablecida para los SMS, automáticamente das permiso para que se desactive la app que estuvieses usando anteriormente para ese fin. Es decir, que si usabas Hangouts y te pasas a Messenger, al intentar volver a Hangouts verás que no es posible.

En cualquier caso, esto no es más que otro punto en el negro historial que Messenger tiene recientemente a la hora de obligarte a usar su app. Y es que en su momento podías optar por mandar mensajes privados a través de Facebook o a través de Facebook Messenger pero, en un momento dado, la compañía de Mark Zuckerberg decidió obligarnos a todos a usar Messenger si queríamos mandar mensajes privados a un amigo de Facebook desde el móvil.

En definitiva, Facebook Messenger puede presumir de números de descargas y de actividad recurrente por parte de sus usuarios. Otra cosa es que esa actividad sea realmente cualitativa y que no acabe cabreando demasiado a sus usuarios. Veremos qué estrategia le compensa más a la red social.